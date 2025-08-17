Elecciones 2025: la lista de candidatos confirmados a senadores y diputados en Buenos Aires

El cierre de listas del domingo 17 de agosto de 2025 definió los principales nombres de Senadores y Diputados que competirán en las elecciones legislativas nacionales 2025 en la CABA y la Provincia de Buenos Aires.

A fines de octubre estarán en disputa 127 bancas en la Cámara de Diputados, mientras que otras 24 se juegan con respecto al Senado. Según el sitio Infobae, en Buenos Aires las principales fuerzas políticas ya adelantaron quiénes serán los candidatos en los distritos claves.

Candidatos de CABA: lista cerrada de Diputados y Senadores

En la Ciudad de Buenos Aires se definieron las principales candidaturas para el Senado y Diputados. La Libertad Avanza, el peronismo, la izquierda y otros espacios ya presentaron sus listas completas para las elecciones legislativas nacionales de octubre.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Libertad Avanza definió una lista de alto perfil para competir por bancas en el Congreso Nacional. La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará la boleta para el Senado, acompañada por el economista Agustín Monteverde, la legisladora Pilar Ramírez y el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

Por el lado del peronismo, se alcanzó un acuerdo entre los distintos sectores internos para conformar una lista común, aunque con equilibrio frágil. El actual senador Mariano Recalde buscará renovar su banca, acompañado por la académica Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Para la Cámara de Diputados, el primer lugar fue reservado para Itai Hagman. Entre los nombres que integran la nómina se encuentran Kelly Olmos, exministra de Trabajo; el exlegislador Santiago Roberto; y Lucía Cámpora.

Otras fuerzas también definieron sus candidatos en CABA. Graciela Ocaña encabezará la lista al Senado por el espacio Hagamos Futuro, mientras que Juan Martín Paleo lo hará por Potencia, Christian Castillo por el Frente de Izquierda, y Héctor Heberling por el Nuevo Más.

En cuanto a las listas para la Cámara de Diputados, se destacan Hernán Reyes por Hagamos Futuro, Ricardo López Murphy por Potencia, Myriam Bregman por el Frente de Izquierda, y Federico Winokur por el Nuevo Más. Estas propuestas amplían el abanico ideológico en la contienda electoral porteña.

Provincia de Buenos Aires: quiénes son los candidatos para el Congreso de la Nación

El oficialismo, el peronismo, la izquierda y otros espacios ya definieron a sus principales figuras para disputar bancas en el Congreso por la provincia de Buenos Aires.

Por la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo nacional definió como su figura principal al economista José Luis Espert, actual diputado y aliado político del presidente Javier Milei.

Según el portal Infobae, aunque los nombres que completan la lista de Espert no fueron oficializados en su totalidad, se anticipó que serían revelados durante el domingo posterior al cierre de listas.

Por otro lado, en el espacio Fuerza Patria, vinculado al kirchnerismo, la cabeza de lista es el exministro de Defensa Jorge Taiana, quien ya cuenta con experiencia en el Senado.

Agegó que acompañan al peronismo: Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta.

Al igual que en elecciones anteriores, la izquierda tendrá una representación clara en la boleta bonaerense. Nicolás del Caño será el principal candidato por el Frente de Izquierda, consolidando su lugar como uno de los nombres más conocidos del espacio.

Por otro lado, Manuela Castañeira encabezará la lista del Nuevo Más, partido que también competirá con lista propia en el distrito.