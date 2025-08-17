Compras a Chile: tras el cambio de ARCA, cuáles son los electrodomésticos de línea blanca que se pueden ingresar al país

El debut de un permiso de ARCA para traer electrodomésticos

Este fin de semana largo quedó marcado por el debut del permiso de ARCA que establece que los argentinos puedan ingresar al país con electrodomésticos de línea blanca desde Chile como parte de su equipaje personal, algo que antes estaba prohibido. Por ello acá te contamos cuáles son los productos que están permitidos desde ahora.

Por primera vez desde que la norma fue flexibilizada, los turistas que realicen una escapada de compras al país vecino tendrán la oportunidad de regresar con increíbles productos electrodomésticos.

Si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó su normativa para permitir el ingreso de electrodomésticos de línea blanca, estableció que sólo podrán importarse para uso personal. Para evitar que sean utilizados con fines comerciales, la iniciativa limita el ingreso a una unidad por categoría y por año calendario.

Teniendo esto en cuenta, los productos que se pueden traer desde Chile son:

Heladeras y freezers: equipos de refrigeración de uso doméstico.

equipos de refrigeración de uso doméstico. Lavarropas y secarropas: incluyendo aquellos con funciones combinadas.

incluyendo aquellos con funciones combinadas. Aires acondicionados: de uso doméstico.

de uso doméstico. Cocinas y hornos: eléctricos y a gas.

eléctricos y a gas. Microondas.

Calefones y termotanques: solo eléctricos y de uso doméstico.

Comprar en Chile: cuáles son los requisitos para ingresar electrodomésticos al país

Para poder ingresar estos productos, ARCA informó que es fundamental cumplir con un proceso específico, ya que no se incluyen en la franquicia de equipaje habitual.