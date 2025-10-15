Elecciones 2025: cómo votar con la Boleta Única de Papel y diferenciar votos afirmativos, en blanco y nulos

Todo lo que tenés que saber antes de votar con la Boleta Única de Papel.

El próximo 26 de octubre, Argentina celebrará las elecciones legislativas nacionales, donde se renovarán parcialmente la Cámara de Diputados y el Senado. Por primera vez a nivel nacional, los comicios se realizarán mediante la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que concentra todas las listas y candidaturas en una sola hoja oficializada por la Cámara Nacional Electoral.

Este cambio busca simplificar el voto, garantizar claridad y diferenciar de manera explícita entre votos afirmativos, en blanco y nulos, según cada categoría electoral, según informó Infobae.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Cada elector recibirá una sola boleta junto con la lapicera oficial provista por la autoridad de mesa. En el cuarto oscuro, deberá marcar únicamente la lista de su preferencia en cada categoría —Diputados y, donde corresponda, Senadores— usando exclusivamente la lapicera provista.

Es fundamental respetar estas indicaciones:

Solo una marca por categoría: una para Diputados y otra para Senadores.

una para Diputados y otra para Senadores. Doblar la boleta según las instrucciones para asegurar el secreto del voto.

para asegurar el secreto del voto. Depositar la boleta en la urna, tras lo cual el presidente de mesa rubricará la constancia correspondiente y devolverá el documento de identidad al votante.

Tipos de voto en la BUP

Voto afirmativo

Se considera afirmativo cuando el elector marca una única opción por categoría, expresando claramente su preferencia. La marca puede ser una cruz, un tilde u otra señal inequívoca hecha con la lapicera oficial.

Voto en blanco

El voto en blanco ocurre cuando no se realiza ninguna marca en la categoría correspondiente. Por ejemplo, si un elector no marca nada para Diputados pero sí elige Senadores, el voto de Diputados se computa como en blanco, mientras que la selección de Senadores se considera válida.

Voto nulo

El voto se declara nulo cuando no se puede determinar la intención del votante. Esto incluye:

Más de una marca en la misma categoría.

Uso de boletas no oficiales o de elementos distintos a la lapicera provista.

Incluir firmas, dibujos, leyendas o manchas que permitan identificar al votante.

Marcas poco claras o ilegibles.

En distritos como CABA, donde se vota tanto Diputados como Senadores, cada categoría se computa por separado, por lo que un error en una no invalida automáticamente la otra.

Qué se elige el 26 de octubre en cada provincia