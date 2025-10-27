Martín Soria ganó en Roca y Bariloche, y en Cipolletti Tortoriello hizo la diferencia

Fuerza Patria se impuso en Roca, como se preveía, pero también ganó aunque por escaso margen en Bariloche, lo que le permitió a Martín Soria ser el más votado en la carrera por el Senado.



El oficialismo provincial, agrupado en Juntos Defendemos Río Negro, sólo pudo hacer pie en Viedma e incluso perdió en la cuna de Alberto Weretilneck, Cipolletti.



La Libertad Avanza logró un triunfo estrecho en el tramo de la boleta del Senado en Cipolletti, pero en Diputados, donde Aníbal Tortoriello encabezaba la lista, se despegó con fuerza y se evidenció que había sido exintendente.



Soria volvió a cosechar una adhesión de los votantes en su ciudad natal y en la que gobierna su hermana María Emilia Soria.



Según los cómputos que manejaba el Fuerza Patria en la ciudad, ganaban con el 38% de los votos.

En segundo lugar se ubicaba La Libertad Avanza con 32 puntos y tercero aparecía el oficialismo de Juntos Defendemos con el 17% de los sufragios.



La tendencia comenzó a consolidarse minutos después de las 21, en una jornada marcada por la paridad y el voto a voto.



Con el conteo avanzado, los hermanos Martín y María Emilia Soria salieron a celebrar el ingreso al Senado de Martín Soria y Ana Marks.



Además, el sello justicialista consiguió una banca en Diputados con Adriana Serquis.



Ante el público, Martín Soria agradeció el apoyo de Martín Doñate y tomó distancia del gobierno de Javier Milei. En diálogo con Diario RÍO NEGRO reconoció que “no fue una elección sencilla”. “Este triunfo es una demostración muy importante, en un contexto adverso en toda la Argentina. Fuerza Patria logró interpretar la unidad y eso es un puntapié muy importante”, destacó.

Weretilneck asume la derrota, junto a Confini y Buteler.



En Cipolletti, apenas cerrado el conteo, LLA comenzó con una pequeña ventaja sobre Juntos desde que comenzaron a conocerse los resultados.



Con el correr de los minutos siguió la pelea en el tramo de senadores, pero comenzó a despegarse LLA en los candidatos a Diputados. Allí el peso de Tortoriello como candidato se hizo sentir y llegó sumar más de 40% de los votos, con más de diez puntos de diferencia con Juntos.



La ventaja en el tramo a Senadores era la mitad que en Diputados, cuando el gobernador Alberto Weretilneck finalmente asumió la derrota.

La elección en Viedma

En la capital provincial se mantuvo el respaldo al oficialismo provincial, al igual que en Sierra Grande y Guardia Mitre; Fuerza Patria se impuso en General Conesa y San Antonio Oeste, y la Alianza La Libertad Avanza ganó en Las Grutas y el puerto de San Antonio Este.



Como datos llamativos se destacan el 47,31% de los votos que Aníbal Tortoriello consiguió en la estación marítima, en la categoría de diputados, con casi 10 puntos más que Lorena Villaverde y el fuerte respaldo a la lista verde en Guardia Mitre con el 55,26% en senadores y el 61,29% en diputados.



En el departamento Adolfo Alsina, que incluye Viedma, San Javier, El Juncal, Cubanea, El Cóndor y Guardia Mitre Juntos ganó el rubro senadores con el 34,73% y en diputados con el 32,49%, mientras que Fuerza Patria fue segundo en la primera categoría con el 27,07%, después se ubicó La Libertad Avanza con el 26,30% y cuarto fue el PRO con el 4,27%. En diputados el segundo lugar fue para La Libertad Avanza con el 30,55%, después Fuerza Patria con el 26,84% y Primero Río Negro se ubicó cuarto con el 2,89%.



En Conesa el triunfo fue para Fuerza Patria con el 41,70 y 41,38, detrás se ubicó LLA con el 28,14 y 30,87 y tercero Juntos con el 24,04 y el 22,27%.



Por último, Guardia Mitre respaldó al oficialismo provincial con el 55,26% en senadores y 61,29% en diputados, en ambas categorías LLA fue segundo con el 19,73 y 19,58% y tercero Fuerza Patria con el 19,07 y 15,66%.

Bariloche, para la oposición

En Bariloche, Fuerza Patria salvó la ropa. A pesar del triunfo por escaso margen, no había mucho entusiasmo en el centro de cómputos del peronismo.



Tampoco en el hall del gimnasio Pedro Extremador, en el centro de la ciudad, donde estaba previsto el festejo. Los datos de los resultados nacionales opacaron la victoria electoral en la ciudad con la mayor población de Río Negro.

Villaverde festejando anoche en Roca.



Allí, abundaban los rostros de preocupación por el incierto escenario para el futuro.

Los datos provisorios -suministrados por el oficialismo provincial- indicaban anoche que en la categoría para senadores, Fuerza Patria obtuvo 23.243 votos, lo que representa el 31,17%. En segundo lugar se ubicó la Libertad Avanza, con 20.966 votos, es decir, el 28,12% del total de los sufragios válidos.



Juntos quedó relegado al tercer lugar en categoría senadores, con 14.317 votos, lo que equivale al 19,20%. El Pro fue cuarto, con 4.565 votos; lo que equivale al 6.12%. El Frente de Izquierda consiguió 3.976 votos (5,33%). La lista la completaron Primero Río Negro, 2.206 votos (2,96%) y el MAS con 1.002 votos (1,34%).



En la categoría diputados, ganó Fuerza Patria con 21.217 votos (29,94%), seguido de la Libertad Avanza, que recibió 21.217 votos (28,60%) y Juntos sumó 15.070 votos (20,31%). El Frente de Izquierda quedó cuarto porque obtuvo 3.028 votos (4,08%) y detrás se ubicó el Pro, con 2.831 votos (3,82%).

Si esos resultados se confirman, Bariloche tendrá a las peronistas Ana Marks, en el Senado, y a Adriana Serquis, en Diputados.



En Bariloche votaron 74.567 electores, lo que representa el 67,36% de un padrón de 110.695 ciudadanos habilitados.

Cómo fueron las elecciones en la costa rionegrina

Entre las ciudades de la costa rionegrina, sólo Sierra Grande le respondió al oficialismo. El resultado es notorio porque el gobierno provincial impulsó en esta zona los dos proyectos más importantes de su gestión: el oleoducto VMOS y el proyecto del GNL.



Sin embargo, en San Antonio Oeste Fuerza Patria ganó la categoría senadores con el 34,16% y en diputados con el 32,37%. En el primer renglón JDRN tuvo el 29,50% y LLA fue segundo en diputados con el 28,42%.



En Las Grutas y el puerto de San Antonio Este LLA se quedó con el triunfo.



En la villa turística obtuvo el 31,21% para senadores y el 40,31% para diputados seguido por Fuerza Patria 29,05 y 28,08 y luego JDRN con el 22,41 y 18,80%.



En Sierra Grande el oficialismo provincial ganó con el 40,04% en senadores y 39,11 en diputados, seguido por Fuerza Patria con 30,27 y 29,40 y luego LLA con el 23,60 y el 26,47%.