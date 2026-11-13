Nicolás Albarracín buscará la reelección en Chos Malal con el partido de Rolando Figueroa

El actual intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, confirmó que competirá por un nuevo mandato a través de Comunidad, el espacio político que conduce el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Los comicios municipales están previstos para el 14 de febrero de 2027.

Albarracín buscará la reelección en Chos Malal con el partido Comunidad

De esta manera, Albarracín será uno de los candidatos del oficialismo provincial en la localidad del norte neuquino. Su postulación se enmarca en la estrategia electoral de Comunidad de cara a las elecciones del próximo año.

La relación entre el jefe comunal y el gobernador se tradujo durante la actual gestión en una agenda de trabajo conjunta entre el Municipio y la Provincia, con obras de infraestructura e inversiones en la ciudad.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la pavimentación de la Ruta Provincial 7, las mejoras en la Ruta Provincial 43, las intervenciones de infraestructura urbana y el fortalecimiento de los servicios esenciales.

Además, ambos gobiernos proyectan nuevas obras e inversiones para 2027, con el objetivo de acompañar el crecimiento de Chos Malal y su desarrollo como centro de referencia del Alto Neuquén.