Neuquén autorizó la cesión de cinco áreas de Vaca Muerta para el proyecto Argentina LNG

El Gobierno de Neuquén autorizó a YPF a transferir el 100% de su participación en cinco áreas de explotación no convencional a UPCO ARLNG I S.A.U., que estarán destinadas al abastecimiento de gas natural para el proyecto de exportación de GNL Argentina LNG. La operación mantiene compromisos de inversión por más de US$525 millones y la perforación de 38 pozos horizontales.

La autorización se formalizó mediante los decretos N.º 1861/2026, 1862/2026 y 1863/2026. Las concesiones alcanzadas corresponden a Las Tacanas I y II, Aguada Villanueva Norte y Meseta Buena Esperanza I y II.

La cesión está contemplada en el Acta Acuerdo GNL, aprobada por la Ley 3566, que prevé la transferencia de las concesiones a sociedades inscriptas como Vehículo de Proyecto Único en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Una vez concretada la operación, UPCO asumirá los derechos y obligaciones que YPF tiene en el acuerdo con la Provincia. De esta manera, se mantendrán los compromisos de inversión y desarrollo establecidos para las cinco áreas.

Qué garantías deberá presentar YPF

Como condición para autorizar las cesiones, la Subsecretaría de Hidrocarburos exigió a YPF una garantía de asistencia financiera a la nueva concesionaria.

Los decretos establecen que la petrolera deberá garantizar los recursos necesarios para que UPCO cumpla con sus obligaciones, con un límite de US$50 millones para el conjunto de las tres cesiones.

Sin embargo, la garantía no tendrá un tope de monto para las eventuales obligaciones de remediación y reparación de daños ambientales. Además, YPF continuará como operadora de las cinco áreas.

Las concesiones habían sido otorgadas a YPF durante este año, luego de que la compañía consolidara el 100% de participación mediante un intercambio de activos con Pluspetrol.

Cuánto se invertirá en cada área de Vaca Muerta

Los compromisos de inversión contemplan un total de 38 pozos horizontales distribuidos entre las cinco concesiones.

Aguada Villanueva Norte

El área tiene una superficie de 47,8 kilómetros cuadrados. Su plan piloto contempla la perforación, terminación y puesta en producción de dos pozos horizontales, con ramas laterales de 2.000 metros y 33 etapas de fractura.

La inversión comprometida asciende a US$29,04 millones, con un plazo de ejecución de cinco años. También se reconocen dos pozos horizontales que ya están en producción como inversión preexistente vinculada a la actividad exploratoria.

Meseta Buena Esperanza I y II

Meseta Buena Esperanza I comprende una superficie de 205,95 kilómetros cuadrados y contempla la perforación de 12 pozos horizontales, con una inversión prevista de US$160,94 millones.

Por su parte, Meseta Buena Esperanza II abarca 97,76 kilómetros cuadrados y prevé seis pozos horizontales, con una inversión de US$87,61 millones.

En conjunto, ambas áreas reúnen compromisos por US$248,55 millones.

Las Tacanas I y II

Los planes piloto de estas dos áreas contemplan la perforación de 18 pozos horizontales, con inversiones por US$247,83 millones.

Las Tacanas I tiene una superficie de 86 kilómetros cuadrados y prevé ocho pozos, con una inversión de US$110,36 millones.

En tanto, Las Tacanas II abarca 236 kilómetros cuadrados y contempla diez pozos, con una inversión de US$137,47 millones.