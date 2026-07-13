Elecciones 2027: Karina Milei activa el rearmado de listas en Buenos Aires con el PRO de fondo

El oficialismo nacional ingresó en una fase de reconfiguración interna que resultará determinante para la fisonomía del poder legislativo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión clave para este jueves en la Casa Rosada con el objetivo de ordenar las estructuras de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, los dos distritos con mayor peso electoral del país.

El encuentro en Casa Rosada busca congelar las disputas territoriales y unificar los criterios de conducción tras los cambios ministeriales. La conducción de la menor de los Milei pretende evitar las fracturas que debilitaron los armados legislativos en el pasado, abriendo el juego a los sectores puros y a los socios del PRO en medio de una tregua fría.

Cambios de nombres en las bancadas provinciales

La previa del cónclave oficialista coincidirá con un fuerte reordenamiento en la Legislatura bonaerense. El diputado Agustín Romo, referente de la agrupación «Las Fuerzas del Cielo» ligada al asesor Santiago Caputo, dejará la conducción del bloque oficialista para asumir la vicepresidencia de la Cámara de Diputados provincial.

La reestructuración de mandos dejará el siguiente mapa de poder en el principal distrito del país:

Nueva conducción: el legislador Juan Esteban “Juanes” Osaba es el nombre fijado para asumir la jefatura de la bancada libertaria en el recinto.

el legislador es el nombre fijado para asumir la jefatura de la bancada libertaria en el recinto. Armado partidario: el presidente del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja , consolida su influencia territorial tras meses de tensiones cruzadas con el sector de Caputo por el control de la estrategia proselitista.

el presidente del partido a nivel provincial, , consolida su influencia territorial tras meses de tensiones cruzadas con el sector de Caputo por el control de la estrategia proselitista. Operativo parlamentario: en sus últimas horas al frente del bloque, Romo concentra las negociaciones para bloquear el proyecto de ley del Frente Renovador que busca obligar a las empresas petroleras a informar de manera anticipada los aumentos en el precio de los combustibles.

La presión de Patricia Bullrich por los lugares en la boleta

Al complejo equilibrio entre «puros» y «caputistas» se sumó de forma abierta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tras concretar el traspaso definitivo de su bloque de senadores hacia las filas oficiales, la funcionaria nacional busca garantizar casilleros de privilegio para el esquema de dirigentes que responden a su liderazgo directo.

El sector liderado por Bullrich pone sobre la mesa la renovación de mandos de figuras clave de la Cámara Baja de la Nación, entre quienes se encuentran los diputados Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni. Asimismo, la ministra proyecta su influencia en el armado porteño a través de los legisladores Juan Pablo Arenaza y Silvia Imas, un factor que cobrará relevancia si finalmente se consolida su postulación para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad o como integrante del binomio presidencial para las elecciones 2027.