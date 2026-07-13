Murió la nona Conce, abuela de Nicolás Occhiato: «Decidí guardarlo por semanas», confesó en llanto el conductor de Luzu

Tras semanas de un hermetismo absoluto, Nico Occhiato anunció entre lágrimas la muerte de su abuela, la «nona» Conce. La mujer de 80 años, que se había transformado en un ícono de la cultura pop tras sus desopilantes apariciones en el Bailando por un Sueño y en los pasillos de Luzu TV, atravesaba un delicado cuadro de salud que finalmente apagó su vida.

La noticia tomó por sorpresa a los miles de oyentes de Nadie Dice Nada, ya que el productor decidió pilotear los programas previos ocultando el duelo.

Nico Occhiato anunció el fallecimiento de su nona Conce: el emotivo relato en Nadie Dice Nada

«Nunca me imaginé contar esto. Esto no pasó hace poco, pasó hace un par de semanas. Decidí guardarlo para mí y para la privacidad de mi familia porque sinceramente necesitaba atravesarlo y estar bien yo para poder transmitirlo», confesó Occhiato antes de romper en llanto al aire.

🕊️ Nico Occhiato contó en #NadieDiceNada que falleció su abuela, Conse, hace unas semanas:



“No estaba preparado para hablarlo públicamente, es al día de hoy que hasta me cuesta ver fotos de mi abuela” pic.twitter.com/U2oQUyQh0i — Fefe (@fedeebongiorno) July 13, 2026

De Villa Luzuriaga a la cima de la televisión argentina: quién era la «nona Conce»

La historia de Concepción «Conce» no fue la de una espectadora común. Se convirtió en un pilar fundamental para el despegue mediático de su nieto, ganándose el afecto de múltiples generaciones de espectadores:

El fenómeno del Bailando: explotó en la pantalla de El Trece durante la edición que Nico ganó junto a su actual pareja, Flor Jazmín Peña , donde la nona iba al estudio a llevarle comida a Marcelo Tinelli y a armar previas que duplicaban el rating.

explotó en la pantalla de El Trece durante la edición que Nico ganó junto a su actual pareja, , donde la nona iba al estudio a llevarle comida a Marcelo Tinelli y a armar previas que duplicaban el rating. Identidad de Luzu: su frescura la llevó a ser una voz recurrente en el canal de streaming, representando la esencia de los abuelos de barrio y transformándose en un amuleto para el proyecto.

su frescura la llevó a ser una voz recurrente en el canal de streaming, representando la esencia de los abuelos de barrio y transformándose en un amuleto para el proyecto. Crianza: el conductor siempre remarcó que se crió bajo su ala en Villa Luzuriaga, lo que vuelve a este desenlace el golpe más frágil y complejo de su vida.

La escalofriante predicción de la médium que anticipó el quiebre en Luzu TV

El fallecimiento de la nona Conce reactivó de inmediato un archivo que congeló las redes sociales. El año pasado, Luzu TV quedó en el ojo de la tormenta luego de que la actriz Florencia Peña diera al aire una fake news errónea sobre la muerte del padre de Lionel Messi durante el Mundial 2026. Sin embargo, el antecedente con la abuela de Occhiato fue directo y estremecedor.

Durante una emisión de Nadie dice nada, la reconocida médium Noelia Pace estuvo invitada al piso. Ante la consulta de un Nico visiblemente quebrado por la internación de su abuela, la mujer lanzó una predicción que hoy cobra una relevancia mística:

«Hay algo ahí de no seguir gestionando, sino dejar que suceda. Ya está. Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre. A diferencia de lo que todos creen, ella sí se quiere ir... solo que necesita que el resto ordene», sentenció la médium al aire.

Aquel momento, que obligó a los compañeros de mesa a contener a un Occhiato destruido frente a las cámaras, marcó el inicio de un proceso de despedida íntimo que el conductor logró cerrar recién este lunes, eligiendo sus propios tiempos para soltar públicamente a su gran compañera de ruta.