Javier Milei apuntó contra Lula luego del triunfo de Flávio Bolsonaro: «Los mercados lo festejan»

El presidente Javier Milei celebró este lunes el resultado de las elecciones de Brasil en cuya primera vuelta triunfó el derechista Flavio Bolsonaro. Renovó sus ataques contra su homólogo Luis Inacio “Lula” Da Silva, a quien volvió a llamar “zurdo comunista” y habló de la reacción de los mercados.

El 25 de octubre se realizará el balotaje entre los candidatos que fueron más votados.

El mensaje de Javier Milei sobre las elecciones en Brasil

“DE MANUAL…!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas… Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA!”, escribió Milei en su cuenta de X.

La publicación del mandatario argentino se produjo después de que los activos brasileños negociados en el exterior registraran fuertes avances tras conocerse el resultado electoral, en el que Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,03% de los votos y superó al actual mandatario, que consiguió un 45,16%.

DE MANUAL…!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas… Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

Reacción de los mercados luego de las elecciones en Brasil

Según reportó Noticias Argentinas, antes de la apertura de la Bolsa brasileña, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), que replica en Nueva York el comportamiento de las principales acciones del país, llegó a registrar subas de alrededor del 12%, mientras que el real brasileño también mostraba una fuerte apreciación frente al dólar en los mercados de futuros.

Las acciones de compañías brasileñas que cotizan en Estados Unidos acompañaron el movimiento. Petrobras registraba avances cercanos al 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras también subían con fuerza Itaú Unibanco, Bradesco, Nubank, Vale y Embraer.