Elecciones en Misiones: el oficialismo lidera con el 32% y La Libertad Avanza queda segundo

Con una participación electoral que apenas alcanzó el 50% del padrón, Misiones celebró este domingo sus elecciones legislativas provinciales, en las que también se eligieron intendentes y concejales en distintos municipios. Los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio muestran una ventaja del oficialismo, que lidera con el 32,43% de los votos, seguido por un espacio libertario con el 19,75%,

En este nuevo desdoblamiento del calendario electoral, el Frente Renovador de la Concordia, fuerza oficialista encabezada por Sebastián Macías, se posicionaba como el espacio más votado con el 32,43% de los sufragios, según los datos provisorios con el 45% de las mesas escrutadas.

En segundo lugar se ubicaba La Libertad Avanza, con Diego Hartfield como principal candidato, que obtenía el 19,75% de los votos. Más atrás, el Frente Agrario y Social, liderado por Héctor Bárbaro, reunía el 12,87%, seguido muy de cerca por Por la Vida y los Valores, que lleva como referente a Ramón Amarilla, con el 12,79%.

Los comicios de este domingo sirvieron para renovar 20 de las 40 bancas de la Legislatura unicameral, además de definir autoridades municipales en numerosos distritos. El proceso electoral fue parte del calendario desdoblado que adoptaron varias provincias este año.

Elecciones en Misiones: acusaciones cruzadas y reclamos de transparencia

Más allá de los números, la jornada no estuvo exenta de controversias. Desde La Libertad Avanza, Hartfield denunció irregularidades en la difusión de resultados: las planillas que vimos nos dan muy competitivos en todas las ciudades grandes. Ahora en la página oficial no se puede ver por ciudad desagregado. Falta Posadas», declaró. También acusó al gobierno provincial de utilizar medios locales «afines» para manipular la percepción pública.

Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado exigiendo al Ejecutivo de Hugo Passalacqua que garantice «la transparencia del escrutinio», luego de recibir reportes de supuestos impedimentos a la participación de fiscales en algunos centros de votación.

Con información de Noticias Argentinas