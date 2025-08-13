Un juez ordenó a Alberto Weretilneck eliminar de sus redes sociales un video de campaña

El juez federal subrogante con competencia electoral en Río Negro, Gustavo Villanueva, ordenó a las agrupaciones políticas rionegrinas abstenerse de realizar campaña electoral antes del inicio del proceso y eliminar los videos promocionales de los candidatos del oficialismo posteados en las redes sociales del gobernador Alberto Weretilneck.

La decisión judicial fue firmada esta tarde y responde a un planteo del apoderado del PRO, Juan Murillo Ongaro.

La medida es similar a una decisión que días atrás adoptó la jueza federal electoral de Neuquén, Carolina Pandolfi, también con un video difundido por el gobernador Rolando Figueroa.

Hace referencia expresa al video promocional de los candidatos de Juntos Somos Río Negro, publicado el 23 de julio pasado, cuando el partido de Gobierno anunció sus propuestas, aún antes de la conformación de la alianza electoral Juntos Defendemos Río Negro, que integró a otras fuerzas políticas.

En el video, filmado en exteriores, se lo puede ver al gobernador junto a Facundo López, Andrea Confini y Juan Pablo Muena y el mandatario presenta a los tres dirigentes como los candidatos de la propuesta oficialista para el Congreso. Fue difundido en las redes sociales oficiales del mandatario en Instagram y Facebook.

Weretilneck y su equipo tienen 24 horas desde su notificación para eliminar de ambas redes sociales el video aludido. El juez determinó que sea “inmediato” y advirtió que la orden es “bajo apercibimiento de procesar -en caso de incumplimiento- conforme lo establece el artículo 239 del Código Penal, sin perjuicio de oficiar a la empresa Meta Argentina para que se materialice la eliminación del contenido” de las cuentas del mandatario que tienen su identificación.

Los videos, según fundamentó el juez, demuestran “en forma evidente que se estaría llevando a cabo una campaña electoral con vistas a las elecciones nacionales a celebrarse en el presente año” y remarcó que fueron constatados por la prosecretaria letrada de la secretaria electoral, María Silvia Gutiérrez.

Señaló que la campaña electoral se inicia 60 días antes de la fecha de elecciones generales y finaliza 48 horas antes del inicio del comicio, y más adelante remarcó que ese inicio es el 27 de agosto próximo.

Al mismo tiempo, hizo saber a JSRN y a todas las agrupaciones políticas de distrito que “deberán abstenerse de realizar actos de campaña de promoción de candidatos a cargos públicos electivos nacionales fuera del plazo habilitado”.