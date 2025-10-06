Lorena Villaverde habló del caso Espert y respondió críticas: “No soy lo que ellos dicen y puedo demostrar lo que soy»

La candidata a senadora por LLA, Lorena Villaverde, concedió una entrevista en la agencia Viedma de Diario RÍO NEGRO . Foto: Marcelo Ochoa

La primera candidata al Senado de La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde afirmó que las denuncias de los opositores no le “pegan”, aunque aceptó que debe responder consultas en sus rondas de campaña. También habló del caso Espert.

“No soy lo que ellos dicen, y puedo demostrar lo que soy”, aseguró y relató que se hizo una rinoscopia para “demostrar que nunca he consumido” drogas.

En los últimos días, Villaverde cumplió actividades de campaña en la zona Atlántica y en la Línea Sur. En la capital provincial, la candidata concedió una entrevista a Diario RÍO NEGRO y lo hizo acompañada por el apoderado Damián Torres y el presidente de la Asamblea, Julián Goinhex.

La Libertad Avanza prepara una agenda para una visita esta semana al Alto Valle del ministro de Desregulación, Federico Adolfo Sturzenegger, mientras se aseguró que lo haría también el presidente Javier Milei, pero sería en la próxima.

El convulsionado momento político fue parte de la conversación, aunque al momento de la nota aún no se había registrado la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

Villaverde aceptó que las acusaciones ocupan parte de las inquietudes y consultas en sus recorridas, aunque lo entendió y remarcó que la campaña va “muy bien”, advirtiendo un “mensaje esperanzador de la gente”, que pide que no nos quedemos a mitad de camino y que acompañemos al presidente.

Villaverde respondió sobre las denuncias en su contra

Del momento de denuncias, Villaverde contó que la gente le pregunta y que le dice «la verdad». ¿Qué pregunta?. «El otro día -recordó- un abuelo de Catriel me preguntó por el crédito (en referencia al préstamo hipotecario que recibió del banco Nación) y le dije que en esta oportunidad pude lograrlo como cualquier vecino que presenta sus papeles y tengo 30 años de mi vida privada, puedo pagarlo y es una hipoteca”.

Considera que sus explicaciones “dejan a la gente tranquila” y, frente a las demandas por lotes en Las Grutas, la diputada aludió que esas “acusaciones del diputado (Martín) Soria se vinculan a la vida personal” porque “no son hechos de la función pública”. También el roquense la mencionó como una “narco-diputada” y Villaverde remarcó que pasó ficha limpia y ha presentado sus “certificados antecedentes penales”.

En esa cuestión, la parlamentaria contó que se hizo “un narcotest”, es decir, “una rinoscopia”. ¿Son acusaciones que “pegan”, entonces? fue la consulta.

“No, es que no tengo nada que ocultar, quiero que la gente sepa la verdad y demostrar quién es quién. No me modifica, salvo afectar a mis hijos. No soy lo que ellos dicen, y puedo demostrar lo que soy. Y la rinoscopia te da la vida útil de la nariz en tu vida porque cualquier consumo deja una secuela crónica, y pude demostrar que nunca he consumido. Eso para esa referencia de ‘falopa’”, recordando dichos de Soria en un debate en la Cámara de Diputados.

El caso Espert: «Manual de procedimiento del kirchnerismo»

En referencia al caso de José Luis Espert (todavía no había renunciado a su candidatura al momento de la entrevista), Villaverde habló de su explicación y ligó la situación al “manual de procedimiento del kirchnerismo” para generar denuncias y dudas para plantear que “somos todos iguales”.

Relacionó el “mal momento del gobierno” de Javier Milei y la “inestabilidad económica” con las maniobras del kirchnerismo en favor “solo de sus exclusivos intereses personales” y que se enmarcan en la campaña electoral.

La estrategia en Río Negro para llegar con el mensaje de Milei

En el proceso de Río Negro, la candidata libertaria al Senado manifestó que el “rival es todo aquel que fue parte del problema” y remarcó que “los enemigos” son quienes representan el “modelo kirchnerista, populista o maquillado de algunos gobiernos provinciales”.

Valoró que el gobierno de Milei “otorgó muchas ventajas y beneficios a la Provincia, aludiendo a que la eligió para “la traza del oleoducto sea a puertos rionegrinos”, el proyecto del GNL o la minería que generará un “derrame increíble”, a partir del proyecto Calcatreu de oro en Jacobacci.

Explicó esos desarrollos económicos en el RIGI que impulsó el gobierno nacional y, frente a que la gestión provincial se posiciona en esas concreciones, Villaverde lo consideró como “parte de las maniobras del kirchnerismo. Ellos siempre lo fueron” y recordó el cierre de campaña con Sergio Massa en Cipolletti.

Más adelanto, calificó a Río Negro como “faro energético” y encuadró a la “adhesión” de Río Negro como “una obligación al requisito para poder ser parte”, con “requisitos, como no aumentar impuestos”.

En otra parte, la candidata volvió sobre Fuerza Patria y manifestó que “no hay propuesta”, sino que “lo único es anti-Milei”, es decir, la antipropuesta que es aumentar los impuestos, no generar empleo, con inflación, con más pobre, con cepo. Eso son ellos, no nosotros”.