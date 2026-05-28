Javier Milei podría ir a los Estados Unidos por el 4 de julio: las visitas este año y una agenda que coincidiría con el Mundial 2026

El presidente Javier Milei podría emprender en julio un nuevo viaje hacia Estados Unidos. El mandatario argentino mantiene una relación muy cercana con Donald Trump. Sería una visita vinculada con los festejos por los 250 años de la independencia norteamericana.

De concretarse esa gira sería la quinta vez que Milei iría hacía aquel país este 2026. La anterior vez fue para hablar en la Conferencia Global del Instituto Milken.

Javier Milei podría ser parte de las celebraciones en Estados Unidos

La probable visita de Javier Milei hacia Estados Unidos por los festejos por la Independencia coincidiría también con el Mundial de Fútbol 2026. Desde la Casa Rosada no confirman que por ahora esté en agenda viajar a la celebración norteamericana del 4 de julio pero expresaron que si se «recibiera la invitación por supuesto que se la evaluaría».

Si viaja hacia las tierras norteamericanas sería el viaje 17º que hace desde que asumió la presidencia.

Según indicó el medio de Buenos Aires, por cuestiones de seguridad, las invitaciones formales desde la Casa Blanca llegan más cerca de la fecha de los festejos aunque informalmente trascendió que está previsto que haya invitados del gobierno argentino «pero no necesariamente el presidente».

En noviembre, está previsto que viaje a Nueva York para ser parte de la reunión de presidentes del G20.

Los viajes de Javier Milei a Estados Unidos este 2026

En lo que va del año, Milei ya estuvo cuatro veces en Estados Unidos. La anterior visita del mandatario al país fue a principios de mayo para a disertar en una nueva edición de la Conferencia Global del Instituto Milken que tuvo lugar en Los Ángeles.

Antes, el presidente había estado en marzo en territorio de Nueva York para inaugurar la Argentina Week 2026.

Las otras visitas fueron por la Junta de la Paz (en febrero) y en la Cumbre “Escudo de las Américas” (en marzo).