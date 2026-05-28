En vivo | Latam Economic Forum: «Intentaron un golpe de Estado», Javier Milei apuntó contra los pedidos de juicio político en Diputados

El presidente Javier Milei protagoniza este mediodía el plato fuerte de la 12° edición del Latam Economic Forum, a cargo del discurso de clausura del tradicional encuentro financiero desarrollado en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. Ante una platea que supera los mil empresarios, banqueros e inversores de primera línea, el jefe de Estado busca convalidar el rumbo de su programa de estabilización y responder a las principales demandas del mercado sobre la salida del cepo cambiario.

La expectativa corporativa es máxima debido a que la presentación presidencial corona una jornada marcada por las fuertes definiciones estadísticas de su equipo de gestión. La diserción del mandatario se atrasó y tomó la palabra el rabino Tzvi Grunblatt, Director General de Jabad Lubavitch en Argentina. El presidente ingresó al recinto alrededor de las 12:30 y recibió un reconocimiento en manos de Grunblatt, quien lo bendijo públicamente e hizo extensivo el acto a todo su equipo político.

También, el analista financiero y economista Darío Epstein felicitó al mandatario por su gestión y agradeció el acompañamiento de la administración libertaria, destacando la tarea de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

El presidente agradeció la invitación al evento. «Aunque a muchos no les parezca, nuestro gobierno hace un esfuerzo constante por explicarle a la gente hacia dónde vamos y dónde estamos», comenzó. «Este esfuerzo»- señaló- «tiene un desafío concreto». Milei sostuvo que el presidente el país perdió años por «modelos centralistas, que solo generaban miseria y estancamiento».

«Esos años no fueron gratuitos, significaron parálisis, negocios que nunca funcionaron y una pérdida de fe en el futuro», expresó. Por eso, el mandatario afirmó que desde diciembre de 2023 «Argentina decidió cambiar para bien una vez por todas». El presidente advirtió que «hice todo mal para estar en la política en términos de la política, por eso soy el primer presidente libertario de la historia»

«Eso es una buena señal, quiere decir que los argentinos decidieron cambiar», agregó y dijo: «Lo que va a determinar que salgamos del pozo son los propios argentinos». El presidente luego afirmó que «el logro» de la gestión «se ve» y remarcó la baja del riesgo país. «Ayer quebramos los 500 puntos de nuevo», señaló.

Milei expresó que «Argentina va a ser investment grade el día que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo».

Más tarde, agregó: «Con la confianza del pueblo argenitno y un plan de reformas estructurales estamos sacando al país de un siglo de sostenido declive». Y, bajo ese argumento, apuntó contra los medios de comunicación: «Nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un Gobierno».

«Hubieramos terminado con una hiperinflación»: Milei defendió las reformas de su Gobierno

«La argentina se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual», dijo y comparó que «en los 100 años previos la tasa de crecimiento promedio de Argentina fue del 1% anual». Luego se pronunció sobre el índice inflacionario y dijo: «No es la inflación que queremos, pero venía de una aceleración brutal«.

«Veníamos viajando al 1,5 diario. Si nosotros no cortabamos de cuajo el desequilibio fiscal, del Banco Central, y no poniamos en orden todas las finanzas del Estado, sin lugar a dudas hubieramos terminado con una hiperinflación«, esgrimió. También afirmó que, previo a su Gobierno, «había 9 mil piquetes por año, hoy son cero y tenemos el índice de criminalidad más bajo de la historia».

«Además terminamos con los gerentes de la pobreza», señaló. El mandatario destacó el trabajo de Caputo, Quirno, Bullrich y Pettovello. «Gracias a nuestras medidas hemos alcanzado el orden macroeconómico», expresó.

En el cierre del discurso, el presidente apuntó contra la oposición: «Después de que ganamos las elecciones en la Ciudad, ahí comenzaron los ataques de la política. Hay que decirlo abiertamente: intentaron un golpe de Estado. Lo intentaron en la Cámara de Diputados, en el Congreso con siete intentos de juicio político, atacaron el programa económico con 40 leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal. Aún violando la ley que establece que las leyes cuando sancionan gasto tienen que tener una contrapartida de financiamiento».

«En esos ataques lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos, esa salida hizo que el precio del los mismos caigan e implica que subió el riesgo país. También subía la tasa en pesos… y esa corrida llegó a representar 50% de M2 algo nunca visto en la historia argentina, 41 mil millones de dólares», repudió.

El mandatario defendió el rumbo de su gestión y las reformas aprobadas, como la baja de imputabilidad, la Ley de Modernización Laboral y la Ley de Inocencia Fiscal. «Somos el primer gobierno que le devuelve libertad a los argentinos«, sostuvo. «Cuando el Estado se corre, el sector privado planifica su vida y prospera», agregó.

«La tendencia es clara Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento», afirmó.

El trasfondo del foro: inflación a la baja y chispazos con la prensa

En la Casa Rosada entienden este foro como una vidriera central para consolidar expectativas económicas, aislar las críticas de la oposición y acelerar las decisiones de inversión privada en sectores estratégicos.

El cierre del mandatario se produce inmediatamente después de una fuerte apertura institucional a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien preparó el terreno con proyecciones de alto impacto para la City financiera. El jefe del Palacio de Hacienda adelantó que el Gobierno nacional espera para mayo una baja de la inflación mucho más pronunciada que el registro de abril, fijando además un horizonte del 20% anual para los próximos doce meses.

Durante la mañana, el equipo económico defendió la velocidad del programa oficial y utilizó la tribuna empresarial para lanzar duros reproches hacia el tratamiento periodístico de la coyuntura nacional.

El propio Caputo solicitó explícitamente a los ejecutivos «no dejarse psicopatear por lo que dice la prensa», argumentando que tanto sus exposiciones como las de Javier Milei se focalizan exclusivamente en la estadística fría como la mejor herramienta para «combatir el relato» de los sectores que se resisten a perder el statu quo.

Quiénes integran la platea empresarial ante el Presidente

Organizado por Research for Traders junto a la Fundación de Acción Social de Jabad, el foro combina este año la visión del Gabinete libertario con analistas de la City y máximos referentes del sector corporativo privado:

Javier Milei: Presidente de la Nación (orador principal a cargo del cierre).

Presidente de la Nación (orador principal a cargo del cierre). Luis Caputo: Ministro de Economía de la Nación (a cargo de la apertura institucional).

Ministro de Economía de la Nación (a cargo de la apertura institucional). Horacio Marín: Presidente y CEO de YPF, cuya exposición despertó fuerte interés corporativo por el despliegue de inversiones en infraestructura energética.

Presidente y CEO de YPF, cuya exposición despertó fuerte interés corporativo por el despliegue de inversiones en infraestructura energética. Marcelo Mindlin: Presidente de Pampa Energía.

Presidente de Pampa Energía. Claudio Zuchovicki: Economista y analista financiero.

Economista y analista financiero. Fabián Calle: Analista político y experto internacional.

Más allá del debate técnico y las señales de mercado que los inversores esperan capturar del discurso de clausura de Javier Milei, el evento mantiene un carácter benéfica particular desde su creación en 2013. Los organizadores confirmaron que el 100% de lo recaudado a través de la venta de entradas y los patrocinios corporativos será destinado de forma directa a obras de asistencia social.

Entre las entidades beneficiarias se destacan la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y la propia Fundación de Acción Social de Jabad, orientando los fondos al financiamiento de programas de salud pediátrica, infraestructura médica, asistencia alimentaria y becas educativas para familias en situación de vulnerabilidad.

La actividad en Parque Norte concluirá de manera inmediata una vez que el Presidente finalice su presentación, cuyas declaraciones suelen marcar la tendencia de la cotización de los activos argentinos en las horas posteriores.