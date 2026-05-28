Peras al vino, un postre fácil de hacer y disfrutar
La fruta de temporada hay que aprovecharla porque además de ser fresca, es más económica. La sugerencia de esta delicia es de @julianalopezmay.
Lista de Ingredientes
peras apenas verdes: 4
vino tinto Malbec: 1 botella
azúcar integral: 500 gr
rama de canela: 1
anís estrellado: 1
Preparación
Pelar las peras y rocialas con jugo de limón para que no se oxiden.
En una cacerola colocar vino tinto con azúcar, canela, anís y cocinar por 15 minutos para que se disuelva el azúcar. Luego agregar las peras y cocinar hasta que estén al dente.
Retirar las peras y dejar que el vino siga a fuego bajo hasta que quede como un almíbar, si es necesario agregar más azúcar. Colocar las peras en el vino y enfríarlas hasta el momento de servir.
