Eliminarán el «feriado» por el Día del Empleado Público: el anuncio de Manuel Adorni para los estatales

El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que se eliminará como jornada no laborable el Día Del Empleado Público. «Ese día libre se financia con el aporte de cada contribuyente del país”, dijo. Se trata de una fecha celebrada cada 27 de junio. Este año caía viernes, por lo que había un fin de semana largo. Dijo que la decisión se oficializará «en las próximas horas» en el Boletín Oficial. La medida fue criticada por el gremio ATE.

Adorni manifestó en la conferencia que el Estado «no es un lugar en el que deba ser posible tomar un día sabático o gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador privado no tiene».

Y agregó: “Trabajar en el Estado implica brindar un servicio esencial que requiere esfuerzo diario y que, de forma directa o indirecta, impacta en el presente y el futuro de la Argentina”. Afirmó que «la Argentina que ponía al Estado por encima del sector privado es parte del pasado”, manifestó el legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires.

ATE criticó la eliminación del Día del Empleado Público

Tras el anunció, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar criticó al vocero presidencial. «El único que goza de privilegios del Estado sos vos Manuel Adorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida«, expresó el dirigente gremial en sus redes.

Y añadió: «El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder! Es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático».

Por último, sostuvo que «sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó».