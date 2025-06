Día del Empleado Público: cuándo era el «feriado» para estatales y quiénes lo conservan todavía

El gobierno de Javier Milei, por medio del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció hoy la eliminación del Día del Empleado Público, una jornada no laborable que funcionaba hasta ahora como un «feriado» para los trabajadores estatales cada 27 de junio. Si bien la medida aún no fue publicada en el Boletín Oficial, algo que se espera para «las próximas horas», ya causó inquietud en cuánto a las áreas del Estado que alcanzará y los agentes que mantendrán el beneficio.

En conferencia de prensa y al argumentar la decisión, el portavoz dijo que la administración pública «no es un lugar en el que deba ser posible tomar un día sabático o gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador privado no tiene».

Enfatizó que trabajar en el Estado «implica brindar un servicio esencial», que requiere «esfuerzo diario y que, de forma directa o indirecta, impacta en el presente y el futuro de la Argentina«. Dijo que antes se ponía «al Estado por encima del sector privado», lo que consideró ahora «parte del pasado».

Eliminación del Día del Empleado Público: para quiénes sí y para quiénes no

La resolución, explicó Adorni, será publicada próximamente en el Boletín Oficial para dar a conocer en detalle sus alcances, aunque según pudo constatar Diario RÍO NEGRO de fuentes sindicales y oficiales, estará circunscrita a los trabajadores de la administración central y descentralizada.

De esta manera, por ejemplo, los agentes de las provincias que tengan instruido el Día del Empleado Público o de aquellos municipios que se encuentren en situación similar, mantendrán su asueto sin modificaciones.

En este contexto, el portal Infobae indicó que entre los sectores afectados, se encontrarán docentes, auxiliares, personal de salud, fuerzas de seguridad, empleados del Poder Judicial (Justicia Federal) y universitarios.

Ubicó también entre las dependencias impactadas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Correo Argentino, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ministerios, secretarías y subsecretarías, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, por mencionar algunos.

La reacción de ATE a la eliminación del Día del Empleado Público

La eliminación del llamado feriado para estatales provocó rápidamente la reacción gremial. ATE, el principal sindicato del sector, salió al cruce del portavoz por medio de su secretario general, el rionegrino Rodolfo Aguiar.

«El único que goza de privilegios del Estado sos vos Manuel Adorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida«, expresó el dirigente en sus redes.