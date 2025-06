Eliminación del Día del Empleado Público: qué pasa en Neuquén y Río Negro

El Gobierno de Javier Milei eliminó una Jornada no laborable para estatales. Foto: Marcelo Ochoa

El Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de eliminar como jornada no laborable el Día Del Empleado Público. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. Es una fecha que se celebra cada 27 de junio. Qué pasa en Neuquén y Río Negro con el feriado para estatales este viernes.

En una conferencia de prensa, Adorni comunicó que «a través de un decreto que se va a firmar en las próximas horas y que saldrá publicado en el Boletín Oficial, el presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público».

Eliminación del Día del Empleado Público: qué ocurrirá en Río Negro

Fuentes del Gobierno de Río Negro confirmaron a este medio que el viernes 27 de junio se mantendrá en la provincia la jornada no laborable. Es decir, no habrá modificaciones y tendrán fin de semana largo los trabajadores de la administración central del Ejecutivo.

Según señaló el decreto publicado en Río Negro este lunes 23 de junio, se recuerda que se conmemora el Día del Empleado/a Público Provincial, «instituido por Decreto N° 376 de fecha 10 de abril del 2019.». Además, se invitó a los Municipios de la Provincia a instaurarlo «el día 27 de junio «como día no laborable en las respectivas administraciones públicas».

Eliminación del Día del Empleado Público: que ocurrirá en Neuquén

En Neuquén, por Ley 1708 se instituyó cada 27 de junio el Día del Empleado Público Provincial. Se trata de una norma sancionada en 1987. Esa ley reemplazó el primer artículo de una ley de 1974. Pero no modificó el artículo 2, q establece que el día «será no laborable» para el personal dependiente de la Administración Central y organismos descentralizados que no tengan instituido el día festivo de su actividad (como EPEN e HIDENESA).

Sobre los recientes anuncios del Ejecutivo nacional, fuentes del Gobierno de Neuquén dijeron a este medio que «no cambia nada a nivel provincial».

El secretario general de ATE en Neuquén, Carlos Quintriqueo, explicó que la decisión del Ejecutivo nacional no repercutirá en los trabajadores de la administración pública de Neuquén porque ya existe una ley provincial.

Hay que tener en cuenta que si quedará sin efecto «la jornada no laborable» para los empleados que están en Neuquén y Río Negro y se desempeñan en organismos nacionales.

El anuncio de Manuel Adorni sobre el Día del Empleado Público

Este miércoles Manuel Adorni indicó que a través de un Decreto que se va a firmar en las próximas horas y que saldrá publicado en el Boletín Oficial, «el Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público».

Sobre los motivos de la decisión, dijo que el Estado no es un lugar «en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.

Agregó que es una medida que «va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno: está para allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado”.