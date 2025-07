Polémica por el día del personal legislativo en Neuquén: diputados aprobaron el asueto que Zulma Reina no autorizó

El 6 de julio se celebra el día del personal legislativo y es de práctica que el o la vicegobernadora de Neuquén firme el asueto administrativo. Incluso si cae el fin de semana se traslada la fecha. Este año Zulma Reina, la diputada que está a cargo de la Cámara tras la destitución de Gloria Ruiz, no lo avaló. Eso desencadenó que los diputados y diputadas provinciales votaran en la sesión de hoy si se lo otorgaban o no.

El gobernador Rolando Figueroa se encuentra fuera del país. Esto significa que Reina lo reemplaza y la presidenta de la Cámara es la legisladora Daniela Rucci (MPN).

Ayer en la reunión de labor parlamentaria, donde se definen los temas que van a tratarse en sesión, apareció lo del asueto. Claramente no estaba en la voluntad del oficialismo concederlo, por eso el sindicato ANEL, que representa al personal legislativo, presentó un proyecto para que se instituya por ley, el primer viernes hábil de julio de cada año.

De esta manera en 2026 no iban a tener el mismo problema. Pero, ¿y este?

El presidente de la comisión de Trabajo, Francisco Lepore (Avanzar), planteó en la sesión de este miércoles darle preferencia al proyecto de ANEL. «Más allá de que hemos tenido reunión esta semana, y les he comprometido a los compañeros y compañeras legislativos de que vamos a tratar el tema en la comisión», afirmó.

El diputado Claudio Domínguez (MPN) presentó otra moción: que la iniciativa se gire a comisión y que la Legislatura autorice a la presidenta a darle el asueto este año «como corresponde y como se ha dado históricamente en esta Cámara». Sostuvo que por más que se aprobara la ley no alcanzaría a cubrirlos y cubrirlas este viernes.

Consiguió de inmediato el apoyo del legislador Andrés Blanco (PTS-FIT) que manifestó su preocupación. Confirmó que el asunto se conversó en labor parlamentaria y lo atribuyó al «clima de época». «Estamos viendo como el gobierno nacional ha atacado el día de los trabajadores estatales», señaló, debido a la intención del presidente Javier Milei de eliminarlo. Y agregó: «estemos en alerta por que evidentemente acá hay algo más».

El último en hablar fue el diputado de Unión por la Patria, Darío Martínez. Aseguró que no hay que «caer en estas nuevas modas de cuestionar y criticar permanentemente el Estado y a los trabajadores del Estado. El Estado básicamente son los trabajadores». Pidió no continuar la línea del presidente que «menosprecia al empleado público, tengamos cuidado en no comprar esos falsos discursos».

Cuando la moción de Domínguez se puso a votación se aprobó por una diferencia mínima: 13 votos afirmativos para otorgarles el asueto y 11 negativos.

ANEL obtuvo el acompañamiento de los bloques del MPN, Unión por la Patria, PTS-Izquierda, el diputado radical César Gass y la diputada Carina Riccomini (Juntos). Comunidad y sus bloques afines (Avanzar, PRO, Fuerza Libertaria) se pronunciaron en contra. Incluso eran 12, pero la diputada Gisselle Stillger (Arriba) se retiró.