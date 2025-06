Rolando Figueroa ofreció la «paz social» de Neuquén a inversores en Estados Unidos

El mandatario junto a Susan Segal, presidenta del Council of the Americas. Foto: gentileza.

El gobernador Rolando Figueroa expuso este lunes en dos encuentros organizados por el Council of the Americas y el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Nueva York, en el inicio de su gira de dos días por Estados Unidos para atraer nuevas inversiones. “Hemos construido una sociedad que tiene paz social y la sustentabilidad social para nosotros siempre ha sido fundamental”, recalcó en las reuniones.

El mandatario viajó junto al jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, y el ministro de Energía, Gustavo Medele, con una agenda acotada que finalizará hoy en Washington.

“Neuquén es una zona libre de conflictos, donde existe paz social”, aseguró el mandatario al exponer ante empresarios y miembros del Council of the Americas, incluida su presidenta, Susan Segal. Más tarde, lo reiteró en una reunión organizada por el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Nueva York. Consideró que “es fundamental y no es un tema menor” para permitir la llegada de inversiones a la provincia.

“En el mundo cada vez ha adquirido mayor importancia. En Neuquén hemos construido una sociedad que tiene paz social y la sustentabilidad social para nosotros siempre ha sido fundamental y la hemos ido construyendo con las distintas empresas”, agregó.

Del encuentro también participaron miembros del consulado argentino en Nueva York.

“Somos conscientes de que tenemos aproximadamente 30 años para monetizar nuestro subsuelo, con lo cual tenemos que acelerar las posibilidades de extraer los recursos y también estamos trabajando para que Neuquén otorgue una seguridad energética que no se otorga en otros lugares, vinculada también a recursos o energías renovables”, indicó Figueroa.

Explicó que, a partir de la demanda de electricidad que está generando la inteligencia artificial, el mundo está cambiando “el reemplazo obsesivo de los hidrocarburos” por la búsqueda de “la seguridad energética”.

“Neuquén reúne todo eso y además puede promover un lugar donde se puedan asentar los data centers. Tiene ventajas competitivas, como el clima y la posibilidad de contar con diferentes fuentes de energía”, ofreció.

Rolando Figuero: «Neuquén no es solo energía»

Aseguró que “Neuquén no es solo energía” y mencionó alternativas que ofrece la provincia para la llegada de inversiones como el turismo, la producción y el desarrollo tecnológico, entre otras. “El plan de desarrollo que tenemos es integral”, aseguró Figueroa y recalcó como una política central de su gestión la necesidad de generar empleo en el sector privado.

Apuntó que Neuquén es la cuarta provincia que más aporta al Producto Bruto Interno y a las exportaciones del país y estimó que en 2030 “vamos a estar situado compitiendo palmo a palmo con Córdoba y Santa Fe, con lo cual vamos a estar disputando el segundo lugar”.

También se refirió a la demanda de infraestructura porque dijo que va “asociada a tener paz social”. Defendió la inversión pública, pero dijo que debe haber condiciones para la privada.

Quiénes estuvieron en las reuniones con Rolando Figueroa

Según se informó, en las reuniones que encabezó Figueroa en el Council of the Americas y el Consulado hubo empresas con actividad en Argentina, fondos de inversión y estudios de abogados que representan a multinacionales con operación en el sector del oil and gas.

También calificadoras que monitorean la performance y las perspectivas de sostenibilidad y salida a los mercados de financiamiento y bancos interesados en invertir en Neuquén.

Entre los presentes se indicó que hubo representantes de A&O Shearman; Abu Dhabi Investment; Banco de la Nación Argentina; Latham & Watkins; Macquarie Capital; Merrill Lynch Wealth; PointState Capital; Geopark; Puente; S&P Global.