Empleo privado en Neuquén es la contracara del panorama de otras 20 provincias

La actividad de Vaca Muerta y la megaobra del oleoducto VMOS mantienen a flote el empleo (Florencia Salto)

El panorama nacional del empleo registrado en el sector privado mostró una tendencia negativa hasta julio de 2025.

En total, la serie desestacionalizada del empleo se ubicó un 2,0% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno.

Esta baja nacional se tradujo en una pérdida acumulada de unos 126.950 empleos privados formales en todo el país, de acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco.

A pesar de la caída general, el desempeño en cada provincia fue heterogéneo.

Solo cuatro provincias lograron en julio de 2025 superar los niveles de empleo que tenían en noviembre de 2023.

La provincia de Neuquén lideró esta recuperación con un crecimiento del 3,6% en el empleo privado formal.

Este incremento representó la creación de 5.088 nuevos empleos en el período.

Le siguieron en desempeño positivo Mendoza (1,5%, con 3.721 empleos creados), Tucumán (0,8%, con 1.271 empleos) y Río Negro (0,2%, con 230 empleos).

Por el contrario, las veinte jurisdicciones restantes aún no lograron recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno.

Las provincias más afectadas por el retroceso del empleo fueron Santa Cruz, que registró la mayor baja con un -14,7%, seguida por La Rioja (-10,8%) y Catamarca (-8,5%).

Santa Cruz experimentó el descenso más dramático en el empleo privado formal, con una caída del -14,7% entre noviembre de 2023 y julio de 2025, la pérdida más fuerte del país.

A diferencia de Neuquén, donde el sector de Explotación de Minas y Canteras fue uno de los que más empleo perdió a nivel nacional en la comparación acumulada , las provincias de San Juan (-1,8% acumulado) y La Rioja (-10,8% acumulado), ambas jurisdicciones con una fuerte actividad minera, figuraron entre las que aún no recuperaron el volumen de empleo previo al cambio de gobierno.