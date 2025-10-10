Bariloche a la Carta: abrió la feria que conjuga mezcla de sabores y productos novedosos de la región

Una vez más, con el tradicional corte de cinta, se inauguró Bariloche a la Carta, la edición 12 del evento gastronómico que ya logró instalarse en la agenda a nivel nacional. Clases magistrales, charlas de referentes culinarios de Argentina, Chile y Brasil, eventos artísticos, degustaciones junto a talentosos productores de la región forman parte del encuentro que permitió a la ciudad cordillera posicionarse como destino gastronómico.

«Bariloche logró convertirse en faro de la gastronomía identitaria del país. Y el mérito es doble porque esto pasa en el interior. Siempre pensamos en Bariloche a la Carta como una plataforma de promoción de la ciudad y ese sigue siendo nuestro manifiesto», expresó Lucio Bellora, el ideólogo y organizador del evento.

El gobernador Alberto Weretilneck recordó los inicios del Bariloche a la Carta durante la inauguración: «Eran momentos difíciles por la caída de ceniza del volcán y la angustia nos invadió a todos. Yo recién asumía. Lo peor era la incertidumbre de cuándo terminaba. Pero el post volcán nos obligó a hacer cosas distintas para recuperar ese año sin turismo».

El gobernador Alberto Weretilneck se sumó a la inauguración y recordó los inicios del Bariloche a la Carta. Foto: Marcelo Martínez

«Uno de los aprendizajes -mencionó- fue la necesidad de salir de la estacionalidad, dejar de pensar solo en el verano y el invierno. Proponer eventos a lo largo del año. Así surgió la Fiesta del Chocolate para Semana Santa y el Bariloche a la Carta seguía esa lógica. Once años después, está más vigente que nunca».

Este evento rompe la estacionalidad. Es un fin de semana muy esperado. Muchos turistas vienen llegando en vuelos con una ocupación total, y sabemos que hay mucho tránsito en la ruta a Bariloche», Sergio Herrero, secretario de Turismo de Bariloche.



Propuestas gastronómicas para todos los gustos

En uno de los puestos de la feria ubicada alrededor de la plaza del Centro Cívico, Aníbal Vera ofrecía el vermut «Milvago» elaborado en Dina Huapi. Lo describió como un «vermut a base de vino tinto y ajenjo, con hierbas de la estepa» que nació después de la pandemia por Covid-19.

«Este aperitivo se tomaba mucho antes de las comidas porque abre el apetito. Después se perdió la costumbre. Nosotros promovemos volver a las raíces. Y BALC es una excelente oportunidad para dar a conocer el producto», comentó Aníbal, al tiempo que comentó que la gente «consulta mucho sobre cómo está elaborado y cómo se toma».

A unos metros, Valeria Flandes atendía el puesto de «Luna blends», infusiones con flores de lúpulo, rosa mosqueta, menta y coriandro, elaborados en El Bolsón. «De chicos, con mi hermano nos gustaba mucho tomar infusiones con la abuela y así arrancamos. Conseguimos la habilitación en 2019. La gente busca mucho los productos de rosa mosqueta pero además, ama las latas donde los ofrecemos con paisajes y flores nativas».

Lo que más llama la atención, reconoció, es la infusión de lúpulo porque «la gente está acostumbrada a probarla solo en la cerveza. De todos modos, tiene poco lúpulo. Usamos pétalos, no flores, que le da un toque amargo y astringente. Por otro lado, es relajante».

Es la tercera vez que «Luna blends» participa en Bariloche a la Carta. ¿Por qué?, se consultó. «Nos resulta más importante la visibilidad que las ventas. Que nos conozcan. Nos ha pasado que turistas se han llevado cajitas y de pronto, nos escriben para pedirnos que hagamos envíos a México«, respondió fascinada Valeria.

El dato 300 millones de pesos costó la 12 edición de Bariloche a la Carta que se financió con aportes públicos y privados, del gobierno de Río Negro, el Emprotur, la Secretaría de Turismo de Nación y la Municipalidad de Bariloche.

Maria de Angelis, de la bodega Aniello de Mainque, también ofrecía sus diez líneas de vino. «Es un proyecto encabezado por mi padre, Carlos, que nació en 2012 tratando de replicar el legado familiar de la bodega en Sorrento, Italia. Por eso nuestra etiqueta hace referencia a los cursos de agua: nosotros estamos a orillas de un brazo del río Negro. Ponemos de manifiesto el recurso hídrico que vincula ambos proyectos familiares», comentó la mujer.

«Untables de origen vegetal», se leía en un cartel del puesto de «Ingrediente Sur», un emprendimiento de Marcela Halberg que nació en Bariloche siete años atrás. Desde entonces, se promociona en Bariloche a la Carta.

«Son untables vegetales 100% naturales, sin agregados. También ofrecemos cebollas caramelizadas dándole valor a la cebolla rionegrina, con tomillo, jengibre o su sabor original. Tenemos líneas de dulce no tan tradicionales, como la mosqueta con chocolate, cereza con hisbicus y, por supuesto, nuestras salsas de ajos asados y miel o de pimienta negra», mencionó.

¿Cómo arrancó este emprendimiento? Casi de casualidad. «Teníamos una parrilla donde ofrecíamos las salsas con ajo. Eran solo tres productos. La gente nos empezó a encargar eso así que podríamos decir que fue ‘a pedido del público’«, bromeó Marcela.

«Cerro Nevado» ofreció sus alfajores artesanales y pastelería elaborados en Villa La Angostura. Arrancó de la mano de dos amigas que, juntas, realizaron un curso de pastelería. «¿Qué hacemos ahora?», se preguntaron cuando finalizaron el taller. Decidieron ofrecer alfajores en la Fiesta de los Jardines, justo antes de la pandemia. «Gustaron tanto que empezamos a vender a través de las redes, con entrega a domicilio», reconoció Flavia Elsesser. Hoy, cuentan con un local en el centro de esa localidad y los productos se ofrecen en restaurantes, kioscos y cervecerías. En agosto, participaron del Mundial del Alfajor.

