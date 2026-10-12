Empresarios neuquinos piden que las nuevas inversiones prioricen a las empresas locales

La actividad industrial en Vaca Muerta genera un ecosistema de 640 Pymes neuquinas. Foto: gentileza.

Los empresarios neuquinos están incrementando sus inversiones en equipamiento y tecnología ante las perspectivas que genera el crecimiento de la actividad hidrocarburífera, según planteó Mauricio Uribe, representante de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE).

Uribe destacó la convocatoria que tuvo la presentación del Parque Industrial Capital y sostuvo que existe una mayor expectativa entre los empresarios por las oportunidades que genera el desarrollo del petróleo y el gas.

«Estamos ávidos de información, de buenos proyectos», señaló. Según explicó, la mejora de las perspectivas del sector energético genera condiciones para que las empresas locales puedan desarrollarse con mayor rapidez.

«El empresariado está arriesgando más», afirmó Uribe en una entrevista con La Red Neuquén, quien señaló que las compañías están realizando inversiones en equipamiento y tecnología. Sostuvo que el crecimiento de Neuquén requiere de una participación conjunta entre el sector empresario, la política y las instituciones.

El cambio en la relación con el Estado

Uribe también valoró el enfoque que, según su mirada, adoptaron el gobierno provincial y el municipio de Neuquén. Consideró que se está dejando atrás una relación centrada exclusivamente en cuestiones impositivas.

«Estamos viendo nuevas ideas, nuevos métodos», sostuvo. Y agregó: «Yo creo que la política en Neuquén está arriesgando más, está tratando de hacer algo distinto».

Para el dirigente empresario, la previsibilidad y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado son aspectos centrales para definir nuevas inversiones.

«El tema es la concreción», afirmó. En esa línea, sostuvo que las empresas necesitan que los anuncios se conviertan en hechos.

Uribe también planteó que una parte importante de los costos que enfrenta el sector no se origina en la provincia sino en el esquema impositivo nacional.

«Los mayores costos hoy no los tenemos dentro de la provincia. El entramado impositivo que tenemos en Argentina genera distorsiones», señaló.

Empresas locales y crecimiento de Vaca Muerta

El representante de FECENE sostuvo que buena parte de las empresas neuquinas mantiene su mirada puesta en el desarrollo de la provincia.

«Estamos apostando primero a Neuquén», afirmó al describir la estrategia de una empresa familiar vinculada desde hace décadas con la actividad petrolera. Según explicó, el crecimiento de la actividad genera una mayor concentración de oportunidades en la provincia.

La entidad reúne, según indicó, a 640 empresas, mientras continúa el crecimiento de las cámaras que integran la federación.

Uribe explicó que dentro del sector conviven empresas vinculadas con la actividad convencional y otras que buscan incorporarse al desarrollo de Vaca Muerta. En ese escenario, consideró que la estabilidad económica y las condiciones internacionales tendrán incidencia sobre las decisiones de inversión.

«Cuando hablamos de cadena de valor nosotros entendemos que estamos unidos, si no seríamos eslabones sueltos», expresó.

«No queremos la ventaja, queremos solo ser una opción»

Uno de los principales planteos del dirigente estuvo relacionado con la participación de empresas neuquinas en los nuevos negocios que se generan en la provincia.

Uribe señaló que el sector no busca impedir el ingreso de compañías de otras jurisdicciones, sino garantizar que las empresas locales tengan la posibilidad de competir.

«No queremos la ventaja, queremos solo ser una opción», afirmó.

En ese sentido, explicó que el objetivo es que las empresas neuquinas sean invitadas a cotizar y puedan competir en procesos regulados y auditados. «Solo pedimos que se nos invite a cotizar», sostuvo.

También destacó que existen compañías locales con trayectoria y buenas calificaciones como proveedoras de empresas multinacionales.

Capacitación y crecimiento poblacional

El crecimiento de la actividad también genera, según Uribe, desafíos vinculados con la llegada de nuevos habitantes a Neuquén y con la disponibilidad de trabajadores capacitados.

«Nosotros todos vamos a necesitar más gente para trabajar», sostuvo. Sin embargo, planteó que quienes llegan por períodos breves no tienen las mismas posibilidades de capacitarse e incorporarse de manera estable al mercado laboral.

En ese contexto, destacó el trabajo conjunto con los gobiernos provincial y municipal en escuelas de oficio y becas Gregorio Álvarez.

Uribe planteó que las empresas neuquinas buscan sostener su actividad en la provincia y desarrollar sus capacidades para atender la demanda que genera el crecimiento energético.

«Sería muy bueno agotar el stock de neuquinos, el stock de empresas neuquinas y abrir un mercado ya ordenado», afirmó.