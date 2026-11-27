Franco Colapinto finalizó 12° en la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que se desarrolló este viernes al mediodía en el Circuito Internacional de Lusail. El piloto de Alpine quedó a 2s192 del mejor registro, conseguido por el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien marcó un tiempo de 1m23s217.

El joven de Mercedes fue el gran protagonista de la tanda y estableció una diferencia de 0s507 sobre su compañero de equipo, George Russell, que terminó segundo. El francés Isack Hadjar completó los tres primeros puestos, a 0s661 del líder. Colapinto, en tanto, quedó dos posiciones por detrás de Pierre Gasly, que terminó décimo.

Durante el entrenamiento, el argentino llegó a ubicarse octavo, pero no pudo sostener esa posición a medida que sus rivales mejoraron sus tiempos. En Alpine aprovecharon distintos tramos de la sesión para probar con neumáticos blandos y recopilar información de cara al resto del fin de semana. Gasly también tuvo un momento complicado, con un despiste en la curva 15.

El resultado estuvo en línea con las dificultades que Colapinto había anticipado para el trazado de Lusail. Antes de salir a pista, el pilarense había señalado que las curvas de alta velocidad, las temperaturas y el desgaste de los neumáticos podían complicar el rendimiento de su monoplaza. El panorama contrastó con el sexto puesto que había conseguido en el Gran Premio de Las Vegas.

La actividad en Qatar continúa este viernes con la segunda práctica libre, que se está disputando desde las 14 y se extenderá hasta las 15 (hora argentina). Será una nueva oportunidad para que Alpine ajuste la puesta a punto de sus autos y busque mejorar el rendimiento mostrado en el primer ensayo.

El cronograma seguirá el sábado con el tercer entrenamiento, previsto para las 11.30, mientras que la clasificación comenzará a las 15. El objetivo de Colapinto será encontrar mejores sensaciones en un circuito que representa un desafío importante para el equipo francés.