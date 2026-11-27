Las manchas de desodorante en la ropa son uno de los problemas más frecuentes del lavado, especialmente durante los meses de calor. Además de dejar marcas blancas o amarillentas, pueden endurecer la tela y permanecer incluso después de varios ciclos en el lavarropas.

Según informó A24, el ingeniero químico Diego Fernández, creador del canal Renovando con Ideas, explicó por qué se producen estas manchas y compartió un método para combatirlas mediante dos tratamientos diferentes.

La clave está en comprender cómo se forman estos residuos y elegir los productos adecuados para removerlos.

Por qué las manchas de desodorante son tan difíciles de eliminar

Las marcas que aparecen en la zona de las axilas tienen un doble origen:

Orgánico: los aceites naturales de la piel y los residuos de la transpiración.

los aceites naturales de la piel y los residuos de la transpiración. Inorgánico: las sales de aluminio presentes en determinados antitranspirantes.

La acumulación de estas sustancias puede generar depósitos adheridos a las fibras textiles que un lavado convencional no siempre consigue eliminar.

Cómo eliminar las manchas de desodorante de la ropa

El especialista recomienda utilizar ácido cítrico y percarbonato de sodio, pero en etapas separadas.

Primer paso: ácido cítrico

Disolver media cucharada de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Dejar la zona afectada en remojo durante algunas horas.

Enjuagar cuidadosamente con abundante agua.

Este tratamiento ayuda a remover los depósitos minerales.

Segundo paso: percarbonato de sodio

Preparar otro recipiente con agua a una temperatura adecuada para la tela.

Incorporar percarbonato de sodio respetando las indicaciones del fabricante.

Dejar actuar durante aproximadamente dos horas, si las instrucciones del producto lo permiten.

Enjuagar y lavar la prenda de manera habitual.

El segundo tratamiento permite actuar sobre los residuos orgánicos y contribuye a recuperar la suavidad del tejido.

Qué precauciones tomar antes de aplicar este truco de limpieza

El ingeniero químico advierte que el ácido cítrico y el percarbonato de sodio no deben mezclarse directamente. Es fundamental enjuagar la prenda entre ambos tratamientos.

También se recomienda revisar la etiqueta de lavado, realizar una prueba en un sector poco visible y evitar el procedimiento en tejidos delicados que no admitan estos productos.

Además, conviene utilizar guantes durante la manipulación y no combinar las soluciones con lavandina.

Con estas precauciones, el método puede ayudar a recuperar prendas que parecían arruinadas y prolongar su vida útil.