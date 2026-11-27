El Tribunal Oral Federal 5 fijó para el próximo lunes 30 de noviembre 2026 el inicio de la lectura de las acusaciones por la causa Hotesur contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros 16 imputados, luego de concluir este viernes la exposición del auto de elevación a juicio del expediente Los Sauces.

De acuerdo con las resoluciones dictadas en sala por el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, junto al suplente Santiago Schiopetto, y las constancias del requerimiento de elevación a juicio firmado por el juez federal Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consignadas por Infobae y Noticias Argentinas, el debate ingresará la próxima semana en la imputación central por el circuito hotelero de Santa Cruz.

En una audiencia de menos de una hora en los tribunales de Comodoro Py, los jueces aceptaron además el pedido de varias defensas para dispensar de asistir desde el lunes a los imputados que únicamente están procesados en el tramo inmobiliario.

Qué decidió el Tribunal Oral Federal 5 sobre Cristina Kirchner y los acusados de Los Sauces

La audiencia de este viernes marcó el cierre formal de la lectura del expediente Los Sauces y ordenó el esquema de asistencia para la siguiente etapa del juicio oral en el que participan el fiscal general Diego Velasco, el fiscal federal interino Juan Argibay Molina, el auxiliar fiscal Diego Puñet y la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, representada por Mariano Galpern y Marianela Teich.

A pedido de distintos abogados defensores, el tribunal autorizó a no presenciar la lectura de la acusación de Hotesur a los procesados que solo llegaron a juicio por Los Sauces, mientras que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner siguen el proceso de manera virtual.

En el tramo final del escrito leído este viernes, el juez Julián Ercolini desestimó las objeciones de las defensas por supuesta falta de pruebas o diferencias de redacción entre fiscalías y querellas, al sostener que la instrucción reunió elementos suficientes avalados por las instancias revisoras sin afectar el derecho de defensa.

Qué sostiene la Fiscalía sobre el circuito de Hotesur entre Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Santa Cruz

A partir del lunes 30 de noviembre 2026, la Fiscalía y la UIF expondrán la imputación por presunto lavado de activos en Hotesur, expediente en el que también figuran acusados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Según el requerimiento fiscal de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el esquema consistió en canalizar a través de los hoteles de la familia Kirchner, administrados por la firma gerenciadora Valle Mitre, dinero proveniente de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, delito por el cual Cristina Kirchner y Lázaro Báez ya cumplen condena en la causa Vialidad.

Entre las operaciones detalladas en la elevación a juicio figura una contratación de julio de 2010, cuando una constructora del grupo de Lázaro Báez pagó $786.227,75 por 20 noches en habitación doble en el Hotel Alto Calafate para alojar operarios que trabajaban en obras sobre la Ruta Nacional 3 y en Comandante Luis Piedrabuena, ubicadas a entre 391 y 472 kilómetros del establecimiento hotelero.