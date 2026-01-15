Río Negro pone fecha para la licitación de servicios en 153 terrenos de Cipolletti

El Gobierno de Río Negro avanzará en febrero con la licitación para dotar de servicios básicos a 153 lotes urbanos en Cipolletti, un proyecto que apunta a consolidar el acceso al suelo para familias de la Asociación Empleados de Comercio.

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) realizará el 19 de febrero la apertura de sobres correspondiente a la obra de infraestructura, que se ejecutará con fondos provinciales a través del plan Río Negro Suelo Urbano.

Los trabajos previstos incluyen la instalación de red de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, con provisión de materiales, mano de obra y equipamiento. El presupuesto oficial asignado supera los $662 millones, según la documentación licitatoria.

153 terrenos tendrán servicios básicos en Cipolletti

En diciembre del año pasado el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler encabezaron la entrega del pliego licitatorio para la provisión de servicios en los terrenos.

Durante ese acto, Weretilneck remarcó el valor del compromiso de las familias y el rol del Estado en este tipo de políticas públicas. «Lo importante acá es el esfuerzo de cada familia, porque quien cumple y honra sus compromisos es buen vecino y buen ciudadano», señaló.

Desde el Municipio, Buteler destacó que el crecimiento de Cipolletti debe estar acompañado por infraestructura esencial. «No alcanza con expandir el ejido urbano si no se garantizan los servicios básicos. Se trata de infraestructura necesaria para que ese crecimiento sea ordenado y con calidad de vida», afirmó.