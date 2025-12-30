En Conesa habilitaron la Feria de Productores y Emprendedores locales

Vásquez, de la Cámara Agraria, le dio la bienvenida a los presentes. Foto: gentileza.

Este miércoles, de 8.30 a 15, funcionará la Feria de Productores y Emprendedores de General Conesa en el predio de la Cámara Agraria de la localidad.

La temporada de ferias fue habilitada el pasado sábado, se desarrolla dos veces por semana y el objetivo es reunir la producción local, el trabajo artesanal y el encuentro comunitario.

La primera jornada fue catalogada como «muy exitosa» por los organizadores y reunió a productores y artesanos de Conesa, San Antonio Oeste y Patagones ofrecieron una amplia variedad de productos.

Entre ellos se destacaron frutas y verduras frescas, frutos secos, productos apícolas y avícolas, panificados, conservas artesanales, plantas ornamentales, además de propuestas gastronómicas y artesanías regionales.

El acto de apertura contó con las palabras del presidente de la Cámara Agraria, Daniel Vázquez, quien estuvo acompañado por integrantes de la Comisión Directiva, la presencia del intendente municipal Héctor Leineker, la legisladora provincial Roberta Scavo y Cristian Berde, en representación del municipio de San Antonio Oeste (El Galpón).

También participaron autoridades y representantes de diversas instituciones vinculadas al desarrollo productivo local, entre los presentes se encontraban el presidente del Endecon, Leandro Bacciadone, representantes del SPLIF y el INTA.

Vázquez destacó que «la apertura de esta temporada significa todo para el productor, el esfuerzo del trabajo para poder cosechar lo que hoy miles de vecinos pueden disfrutar en sus mesas, la dignidad de las familias de agricultores que invierten y apuestan a pesar de todas las adversidades».

El intendente local reconoció y felicito la labor que realiza la nueva gestión de la institución, que «han sabido reconstruir y fortalecer la entidad con la impronta para la cual fue creada» mientras que la legisladora Roberta Scavo señaló que «es importante el trabajo colectivo que promueve la Cámara Agraria».

Agregó que «el compromiso y articulación entre productores y emprendedores de distintos puntos de la provincia fortalecen estos encuentros, que acercan la producción a la comunidad, reducen brechas, promueven la participación ciudadana y se consolidan como un modelo inspirador y replicable para otras localidades».