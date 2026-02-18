En el 2025, Río Negro lideró la nómina de provincias con mayor recaudación propia

La recaudación de Río Negro por los impuestos propios -que significa algo más del 40% de sus ingresos totales- registró un aumento importante en el 2025. Llegó, en términos reales, al 21,4% y es el repunte más alto entre las provincias, empujado especialmente por el aumento de Ingresos Brutos.

Un informe económico de la consultora Politikon Chaco detalla que la evolución media en estos Estados fue del 3,4%, mientras que Río Negro se despegó con el 21,4%, seguido por Córdoba y Formosa, con 13,1% y 12,4%.

El estudio profundiza en los recursos por Ingresos Brutos, que es el mayor componente tributario, y la media provincial arrojó una involución, aunque el registro rionegrino arroja un alza del 15,1%.

Este aumento por tributos provinciales es relativo, pues no llegó a compensar el derrumbe de los envíos nacionales, que -en términos reales- fue superior al 6%. Aun este encuadre, vale la referencia de la elevación de la recaudación rionegrina.

El gobierno provincial no expone este dato, pues prefiere centrarse en la merma definitiva de los ingresos y, en especial, en un período de negociaciones salariales.

En su presentación del presupuesto 2026, Hacienda ya advertía de la disminución real de recursos por tributos nacionales y el ascenso de sus similares provinciales, que -a octubre- ubicaba con una caída del 5,1% y un alza del 4,4%, respectivamente.

El alza real de las provincias fue del 3,4%, pero en Río Negro subió el 21,4%. Su aumento en IIBB estuvo en el 15%, y fue negativo en la media de las provincias.

La positiva performance de Ingresos Brutos puede buscarse en la expansión económica, que alcanzó el 54% el año pasado (frente a una inflación del 31,4%), empujada por la construcción. Esta facturación creció el 231% en relación al año anterior y, en gran parte, la ejecución del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) explica ese auge.

También, en el 2025, la Agencia de Recaudación introdujo ciertas reformas, entre ellas, la quita de un “incentivo por cumplimiento fiscal” para ciertas actividades y derivó en incrementos de las alícuotas.

En concreto, Río Negro recaudó el año pasado 706.512 millones frente a los 410.481 millones del 2024. El 77% de la recaudación del 2025 correspondió a Ingresos Brutos.

En su análisis de la evolución tributaria, la consultora evalúa a 21 provincias (Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego no cerraron sus números) y concluye que esa recaudación total arrojó una expansión media “del 3,4% en términos reales contra el 2024”.

Afirma que de los doce meses analizados, “en nueve se registraron subas reales, mientras que solo en tres (enero, febrero y marzo) se observan descensos”. Cita a “mayo y julio” como períodos de “mejores desempeños” y marzo expresa la caída “más dura”.

Río Negro figura con la totalidad de los meses con subas por encima de la recaudación, llegando al 34,4% en mayo.

En el estudio se destaca “el desempeño de Río Negro, que alcanzó un crecimiento del 21,4% anual real con importante tracción de Ingresos Brutos”, pero también un “buen desempeño” de los otros tributos.

Un apartado especial se corresponde con el cobro de Ingresos Brutos, vinculado al movimiento económico y su consecuente facturación.

En línea con la contracción advertida, el relevamiento de la totalidad de los registros indica que las provincias cobraron por ese tributo menos en el 2024, siempre en términos reales, es decir, con el impacto inflacionario del lapso. La merma media fue del 1,1%, pero, al describir “desempeños individuales”, Ingresos Brutos tuvo alza en trece distritos y caídas en otros ocho.

El escrito técnico resalta que los “picos de crecimiento están en Río Negro (15,1% real anual) y en Formosa (9,1%)” frente a las disminuciones más fuertes, estas estuvieron en Salta (- 8,7%) y en Misiones (-9,4%).