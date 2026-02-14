Neuquén aumentó la recaudación propia pero encendió luz amarilla en Ingresos Brutos

La dirección Provincial de Rentas mantiene la recaudación de los tres impuestos provinciales

La provincia de Neuquén cerró el año 2025 con un desempeño positivo en su recaudación tributaria total, logrando un incremento real del 6,5% en comparación con el año anterior.

Este resultado ubicó al distrito dentro del grupo de provincias con crecimientos de un solo dígito, superando el promedio nacional consolidado que fue del 3,4%.

Sin embargo, el dato que captó la atención de los analistas locales fue el comportamiento de Ingresos Brutos, el tributo más importante para el sostenimiento de las cuentas públicas.

El desempeño del motor económico regional

A diferencia de la recaudación general, el impuesto a los Ingresos Brutos en Neuquén solo expandió su volumen un 3,9% en términos reales durante el último período.

Esta cifra contrastó fuertemente con la vecina provincia de Río Negro, que lideró el crecimiento de este tributo a nivel país con un salto del 15,1% anual.

Incluso otras provincias con estructuras económicas menos diversificadas, como Formosa o San Juan, mostraron alzas en este concepto del 9,1% y 8,2%, respectivamente.

El informe de la consultora Politikon Chaco detalló que, a pesar de este avance moderado, Neuquén se mantuvo por encima de la media nacional de Ingresos Brutos, que registró una caída real del 1,1%.

Sellos e Inmobiliario: los puntales del crecimiento

El crecimiento total de la caja provincial se explicó, en gran medida, por el excepcional rendimiento de Sellos, que tuvo una variación positiva del 47,2% real.

También el Impuesto Inmobiliario aportó lo suyo al esquema recaudatorio local, con un incremento del 28,6% anual en moneda constante durante 2025.

Otro punto que destacó el relevamiento fue la elevada autonomía fiscal de Neuquén, ya que su recaudación propia representó el 171,4% de lo recibido por coparticipación nacional.

Esta capacidad de generar recursos propios colocó a la provincia como la segunda jurisdicción con mayor independencia financiera del país, solo superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La provincia de Neuquén consolidó durante 2025 un perfil de autonomía fiscal envidiable para el resto de las jurisdicciones argentinas, según los datos que arrojó el balance anual de recaudación.

Este indicador midió la capacidad de un estado para financiar sus gastos mediante recursos generados en su territorio, sin depender exclusivamente de los envíos que realiza el Gobierno Nacional por coparticipación.

Los números finales mostraron que la recaudación propia de Neuquén equivalió al 171,4% de los fondos recibidos por transferencias automáticas federales, una proporción que marcó una distancia abismal con el promedio del interior.

En el podio de la independencia económica

Con este resultado, Neuquén se trepó al segundo puesto del ranking nacional de autonomía, siendo superada únicamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La posición neuquina resultó especialmente destacable si se comparó con provincias como Formosa o La Rioja, donde los ingresos propios apenas cubrieron el 8% y el 10% de lo que llegó desde Nación.

Incluso frente a potencias productivas como Córdoba o Santa Fe, el distrito neuquino exhibió una mayor musculatura financiera para sostener su estructura operativa y su plan de obras públicas.

Este fenómeno se explicó no solo por la carga tributaria local, sino también por el impacto de las regalías, que funcionaron como un combustible extra para la caja que conduce el Ejecutivo provincial.

El desafío de sostener el liderazgo

El informe de sostenibilidad fiscal resaltó que Neuquén pasó del puesto 20 al puesto 3 en solvencia general en apenas dos años, gracias a una política de desendeudamiento y superávit operativo.

La gestión actual logró que el 90% de la obra pública provincial se financiara con billetes propios, eliminando la dependencia de los convenios con el Gobierno Central que históricamente demoraban los proyectos.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que esta independencia tiene un punto de presión en el bajo crecimiento de Ingresos Brutos, que avanzó por debajo del promedio general de la recaudación.

Sostener este estatus de «provincia autónoma» exigirá que la actividad económica privada acompañe el ritmo del sector extractivo para no perder terreno en el ranking frente a distritos que vienen acelerando.