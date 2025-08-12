En julio repuntaron los ingresos de Neuquén: en siete meses entraron 2,6 billones a la provincia

Los ingresos corrientes de Neuquén experimentaron todos un alza real en julio respecto a igual mes del año pasado y cortaron la racha de las regalías hidrocarburíferas que venían a la baja. Los recursos totalizaron 435.683 millones, de los cuales el 45% correspondió a esta fuente de ingresos asociados a la explotación de Vaca Muerta.

La provincia lleva embolsados en los primeros siete meses del año más de 2,6 billones de pesos. El presupuesto previó 5,7 billones para todo el 2025, cifra que se alcanzará si los recursos siguen creciendo mes a mes. De mantenerse estables, podría quedar a la baja.

Según los datos publicados por la subsecretaría de Ingresos Públicos, por la recaudación de impuestos provinciales, el gobierno reunió en junio 156.374 millones de pesos, de los cuales el 90% se explicó por el pago de Ingresos Brutos, también muy vinculado a la actividad petrolera.

La variación real fue del 9,9% interanual.

Por envíos del gobierno nacional el número de ingresos fue muy menor, de apenas 81.298 millones: el 72% correspondió al régimen de coparticipación federal y el resto a regímenes especiales.

Estos recursos también crecieron a nivel interanual, a diferencia de lo que había ocurrido en meses anteriores. La variación real fue del 8,3% respecto a 2024.

Por último, por las regalías hidrocarburíferas y el canon de producción llegaron el mes pasado a Neuquén 198.010 millones de pesos.

La cifra representó una suba interanual del 3,5%, empujada por el incremento de las regalías gasíferas, que crecieron un 14,1% en comparación a igual mes del 2024. En cambio, las petrolíferas tuvieron otra vez una leve caída del 0,6%.