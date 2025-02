En medio de la polémica por $LIBRA, Javier Milei llegó Estados Unidos para reunirse con Georgieva y Elon Musk

El presidente Javier Milei arribó esta mañana a Washington para iniciar su noveno viaje a Estados Unidos, en medio de la controversia por el desplome de la criptomoneda $LIBRA, vinculada al proyecto «Viva La Libertad». La visita se enmarca en su participación en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC), donde se reunirá con Elon Musk y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El avión presidencial aterrizó en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, en Maryland, cerca de las 10:30 (hora argentina), con una comitiva que incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el aeropuerto, se sumó a la delegación el canciller Gerardo Werthein.

Durante su visita, Milei se reunirá con Georgieva a las 19 en las oficinas del FMI para continuar las negociaciones sobre un posible nuevo acuerdo con el organismo. El gobierno argentino anticipa que el acuerdo está «prácticamente cerrado» y se espera que Caputo logre avances en la letra final del entendimiento durante el primer trimestre del año.

El jueves, a las 17, Milei también tendrá un encuentro con el director del Departamento de Eficiencia en la Gestión de Donald Trump, con quien ya se reunió en tres ocasiones previas.

«El modelo económico argentino»: El discursó que ofrecerá Javier Milei

En cuanto al futuro económico de Argentina, el viernes 21 de febrero, el presidente ofrecerá un discurso titulado «El modelo económico argentino» en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para luego reunirse con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

El momento más esperado de la gira será su participación en la CPAC el sábado 22 de febrero. Allí, Milei compartirá escenario con Donald Trump, quien será el encargado de cerrar el evento. Aunque no se formalizó un encuentro bilateral, en la Casa Blanca no descartan un posible intercambio informal entre ambos mandatarios, a pesar de la tradición de no sostener reuniones de este tipo durante los primeros meses de gestión en EE. UU.

El gobierno argentino no abordará oficialmente la reciente crisis relacionada con la caída de $Libra, el token vinculado al «Viva La Libertad Project», que generó grandes pérdidas. En su lugar, Milei buscará fortalecer los lazos con el presidente republicano y avanzar en una posible negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y en su proyecto de crear una «Liga de las Naciones Conservadoras», que incluiría a Estados Unidos, Argentina, Israel e Italia.

A pesar de los aranceles impuestos por la administración republicana a las exportaciones argentinas, no se espera que Milei presente una solicitud formal para eximir a Argentina de dichas medidas.

La visita finalizará el sábado por la noche, cuando la comitiva regresará a Buenos Aires, con un aterrizaje previsto para el domingo por la mañana.

