Una sana costumbre: Los Leones le ganaron a Chile y se quedaron con el Oro en los Suramericanos

Fue la quinta medalla consecutiva para los argentinos en el continente.

Ratificando su hegemonía en la disciplina en el continente, la Selección Argentina de Hockey Masculina, Los Leones, derrotaron esta tarde a Chile por 3 a 1 y conquistaron la medalla de Oro en los Juegos Suramericanos 2026.

Un hito que lograron por quinta vez en su historia, habiéndose coronado campeones en las cinco anteriores participaciones: Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, Asunción 2022 y Santa Fe 2026.

Con tantos de Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini, los dirigidos por el ex golero Juan Manuel Vivaldi sellaron un torneo perfecto con 5 victorias en igual cantidad de partidos y 41 goles a favor contra apenas 3 en contra.

Fue el segundo éxito argentino ante el combinado trasandino del certamen. En el último partido de la fase de grupos, el elenco albiceleste se había impuesto ante Los Diablos por 5 a 1. Uruguay, por su parte, se quedó con la medalla de Bronce luego de vencer 3-2 por penales a Brasil (empataron 1-1 en el tiempo reglamentario).

¡LOS LEONES, CAMPEONES SURAMERICANOS! 🥇



La selección masculina de hockey se consagró campeona en Santa Fe 2026 tras superar a Chile por 3 a 1 en la final con goles de Tarazona, Ferreiro y Agostini. ¡FELICITACIONES! 🇦🇷👏🏻 pic.twitter.com/p2MQMFOi3c — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2026

El festejo argentino tuvo un ingrediente especial. El encuentro decisivo significó la última función de Santiago Tarazona con la camiseta de la Selección Argentina.

En su partido despedida, el Flaco fue el encargado de marcar el gol que rompió la paridad en busca del título: Santi se adentró en el área, capturó un rebote con voracidad y desató el grito sagrado para firmar un gol de guion cinematográfico.

Así, consumado el tiempo y decretado el final, Los Leones festejaron la continuidad de un reinado inoxidable en el continente (5 medallas) y despidieron con todos los honores a uno de sus máximos referentes.

Con el Oro de los Leones asegurado, ahora será el turno de Las Leonas. El combinado femenino, recientemente consagradas campeonas del mundo, quieren seguir de festejos y llevarse toda la gloria de Santa Fe enfrentando a Chile. El encuentro se puede ver a través de la señal de cable TyC Sports.