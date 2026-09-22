Aumento récord en la tipificación de donantes de médula ósea: el Registro Nacional supera los 320 mil inscriptos

Argentina ya procesa en el país todas las muestras necesarias para tipificar a los donantes de médula ósea, un avance que eliminó la dependencia de laboratorios extranjeros, según difundieron desde el Gobierno Nacional. Ello permite acelerar la incorporación de voluntarios a la red mundial y ampliar las posibilidades de hallar una persona compatible para cada paciente. Este año ya se tipificaron 8.151 voluntarios y el Registro Nacional reúne en total a 326.000 donantes.

El Laboratorio Nacional de Inmunogenética del Incucai alcanzó ese nivel de capacidad tras sumar equipamiento automatizado y estandarizar sus procedimientos. Desde 2024 procesó 20.884 muestras y más del 90% de los donantes argentinos inscriptos cuenta con una tipificación de alta resolución.

De acuerdo al comunicado, se produjo en un contexto de cifras récord. Durante 2025 se concretaron 1.510 trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), 144 de ellos con donantes no familiares. En lo que va de 2026 hubo 992 intervenciones, entre las cuales 122 correspondieron a personas sin parentesco con los receptores.

Más capacidad para encontrar donantes compatibles

Según explicaron fuentes oficiales, la tipificación permite determinar si existe compatibilidad genética entre un posible donante y una persona que necesita un trasplante. El laboratorio compara los genes del sistema de Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) del paciente, de sus familiares y de quienes integran el Registro Nacional de Donantes de CPH. La extracción solo se realiza cuando los resultados confirman la coincidencia.

La capacidad operativa tuvo un fuerte aumento durante los últimos años. El laboratorio procesó 3.456 muestras en 2024 y elevó la cifra a 9.085 en 2025, casi el triple. En los primeros meses de 2026 ya tipificó a otros 8.151 voluntarios. La realización de estos estudios en el país acorta los plazos para incorporar la información a la base internacional.

El Registro Nacional reúne a 326.000 donantes y forma parte de la World Marrow Donor Association, una red que concentra más de 44 millones de voluntarios de 56 países. Su función consiste en buscar donantes no emparentados para pacientes argentinos, coordinar las donaciones locales y facilitar células de ciudadanos del país a receptores del exterior.

Desde su creación en 2003, el organismo permitió que 2.100 argentinos sin compatibilidad dentro de su familia accedieran a un trasplante sin necesidad de viajar al extranjero. En ese período, el Registro Nacional aportó 833 donantes: 394 para pacientes del país y 439 para personas residentes en otras naciones.

Quiénes pueden anotarse y cómo es el trámite

Cada año, miles de personas reciben diagnósticos de leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos que pueden requerir un trasplante de CPH. Solo el 25% encuentra un donante compatible en su grupo familiar. El resto debe recurrir a los registros de voluntarios, por lo que la cantidad y la diversidad genética de los inscriptos resultan claves.

Pueden anotarse las personas de entre 18 y 40 años que gocen de buena salud y no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. Quienes elijan inscribirse mediante una donación de sangre también deben pesar más de 50 kilos. El trámite puede completarse en servicios de hemoterapia, bancos de sangre habilitados, colectas externas o registros móviles.

El Incucai también incorporó la captación mediante un hisopado de la mucosa bucal, un método rápido, seguro y no invasivo que complementa la extracción de sangre. La técnica toma una muestra genética del interior de la boca y busca sumar voluntarios con perfiles diversos. Para utilizar esta opción, la persona debe completar antes el registro en la plataforma oficial de hisopados del organismo.