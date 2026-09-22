La defensa de Pity Álvarez pide pericias urgentes tras el choque en una estación de servicio: «Estamos preocupados»

El músico Cristian «Pity» Álvarez protagonizó un choque de tránsito durante la madrugada de este martes en una estación de servicio porteña. Tras el impacto, el artista se retiró del lugar sin entregar la documentación correspondiente del vehículo ni sus datos personales al otro conductor.

Los abogados defensores del artista manifestaron su preocupación e intervinieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29, según consignó la Agencia Noticias Argentinas. El letrado Sebastián Queijeiro sostuvo que la situación se encuentra «muy al límite de todo».

Alerta por la salud del Pity Álvarez y medidas en el Tribunal Oral

«Muy al límite todo… Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él«, expresó Queijeiro. La defensa solicitó la intervención de profesionales para evaluar al músico en un plazo máximo de 24 horas, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, la representación legal advirtió que el cantante se encerró en su habitación durante el fin de semana y requirió la asistencia de un cerrajero. Los letrados recalcaron que el estado de salud del cantante resulta delicado y que no puede permanecer sin compañía.

Una cámara de seguridad de la estación de servicio registró el momento del choque. Álvarez conducía el Volskwagen Bora.

A la par del reclamo judicial, la Secretaría del Juzgado Civil N.° 4 libró un oficio a la Obra Social de SADAIC. Sin embargo, desde el entorno del artista señalaron que el organismo no realizó aún los exámenes correspondientes por falta de personal en su área legal.

Por el hecho vial tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, tras constatarse daños materiales menores en las puertas y en la parte delantera del vehículo embestido.

El conductor afectado constató la identidad del artista al acercarse a pedir la documentación para el seguro. La Justicia evalúa los pasos procesales a seguir tanto por las presentaciones vinculadas a la salud mental del músico.