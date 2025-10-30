Preocupación en una escuela de Cutral Co por la falta de docentes para cubrir suplencias

Un grupo de familias que envía a sus hijos a la escuela primaria N° 255 Américo Verdenelli de Cutral Co se manifestó para reclamar que se puedan cubrir las suplencias de docentes. En uno de los casos, sostienen que el alumnado hace más de un mes que no tiene clases. Las autoridades educativas locales explicaron que existe un déficit de maestras y maestros que abarca a otros establecimientos.

En la tradicional «escuelita de Boca» como se la conoce porque el club de fútbol hizo la donación de los materiales para su construcción, situada en el barrio Progreso de Cutral Co, las familias resolvieron visibilizar la situación que atraviesan con sus niños y niñas.

Se movilizaron con pancartas frente al edificio escolar y aunaron el reclamo porque la problemática atraviesa los distintos grados y en ambos turnos: no encuentran personal docente para cubrir las suplencias. En principio, detallaron que afrontan esta situación 1° B; 2° C; 4° B; 5° C y 6° B los que no logran tener continuidad en las clases.

«En nuestro caso, de 6° grado «B» estamos desde el 21 de septiembre sin clases. Hay grados que están desde antes, otros que son fluctuantes algunos días si y otro no. No tenemos seguridad que el año que viene suceda la misma situación», explicó una de las madres. Sostienen que esperan una respuesta de las autoridades para que se asegure que esta situación no se repetirá el año próximo.

Algunas familias hicieron antes el reclamo por nota ante la dirección, pero ahora resolvieron manifestarse. La supervisora de nivel Primario, Sonia Huenchuman, recibió la nota y les dio la razón sobre el reclamo justo que llevan adelante. «Es real que hay varios grupos sin clases, lamentablemente. Necesitamos las respuestas para que los niños puedan volver a las aulas. Lo real es que no hay docentes disponibles», subrayó.

Las familias dejaron los carteles en el frente de la escuela. (Foto: gentileza)

La oferta de docentes no es suficiente

«Es una problemática que tenemos en la comunidad y no es la única escuela que está con faltante de docentes. Ya desde mayo venimos con esta situación. Esperamos solucionarlo loa ntes posible porque es un tema que nos tiene muy preocupados». Finalmente, la funcionaria del CPE, explicó que «hay respuestas que nos exceden en este caso».

Desde el gremio docente Aten que se hizo presente en el lugar, se indicó que están al tanto de la falta de cobertura de cargos docentes en diferentes establecimientos. «Si bien se han activado mecanismos como la baja de requisitos de egresados en los IFD para cubrir vacantes, eso no da abasto», destacó Fany Apablaza de la seccional local.

La representante gremial describió que de ser necesario acompañarán a las familias a llevar este reclamo ante las autoridades del Consejo Provincial de Educación.