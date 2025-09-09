En Plaza Huincul quieren saber cómo avanza el proyecto de rotonda para la ruta 17 hacia Añelo

Piden al Ejecutivo que informe sobre el avance del proyecto de rotonda en la Ruta 17 (Foto: archivo gentileza)

El estado del proyecto de construcción de la rotonda en la ruta provincial N° 17 hacia el noreste y que vincula a Plaza Huincul con Añelo, forma parte de una comunicación que el Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó en la sesión ordinaria. La iniciativa fue respaldada por la totalidad de los legisladores locales que estuvieron presentes.

La propuesta fue promovida desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, a través del concejal Gustavo Suárez y es una comunicación al Ejecutivo que pide se pueda indicar en qué estadio se encuentra esta obra. El expediente estuvo en la comisión obtuvo el despacho favorable por lo que en la sesión de este martes fue aprabada por los seis concejales que asistieron.

El incremento de la circulación vehicular del transporte de la industria petrolera por esta vía provincial, en especial, durante determinados horarios como a primera hora de la mañana y hacia la tarde, para el regreso, hizo que se piense en una rotonda en el acceso noreste de Huincul.

Esta obra de mejora de la infraestructura busca ordenar el acceso y salida de la ciudad, teniendo en cuenta que al norte de la ruta provincial N° 17 se encuentra barrio Norte, un sector que originalmente creció como de quintas y en los últimos años se convirtió en el asentamiento de viviendas de nuevas familias.

El Ejecutivo, a cargo del intendente Claudio Larraza, anunció a principio de este 2025, la necesidad de efectuar este tipo de rotondas para mejorar la seguridad del acceso. Una de ellas está prevista sobre la calle Carmen Funes -en el barrio Central- y donde se encuentra el denominad «arco» que marca la altura de acceso de los camiones de carga pesada.

Esta arteria es también considerada como corredor de emegencias porque se puede acceder al sanatorio privado del gremio petrolero.

Un tramo más adelante de este punto se proyecta una avenida que facilite el acceso al barrio Marcelo Berbel. El municipio ya concretó una serie de modificaciones que incluyó la colocación de delimitadores entre una mano y otra de circulación. El sistema de alumbrado público en el lugar también está finalizado y en funcionamiento.

La vía provincial N° 17 en su traza hacia el sur y que comunica a Huincul con Picún Leufú también tiene previsto mejorar ese acceso. En este caso, con la ampliación de la actual avenida Mariano Moreno unas cuadras hasta la intersección con la avenida Favaloro.

La comunicación que se aprobó este martes contó con el voto favorable del presidente del Deliberante, Daniel Vidondo; Liliana Gords, Viviana Casado; más el bloque empenista que integran Marga Yunes y Suárez; y el concejal del MID, Sebastián Ávila. No concurrió Fernando Doroschenco (FyPN).