En Plaza Huincul también se podrá denunciar el microtráfico de drogas con el código QR

Desde que se implementó el Código QR que permite la denuncia anónima de lugares donde se vende estupefacientes a pequeña escala denominado microtráfico, ya se registraron más de 600. Solo en agosto la cifra ronda las 240 y casi la mitad corresponde a la Confluencia. Así, se sumará Plaza Huincul a la difusión de esta modalidad mediante el acuerdo firmado con el ministerio Público Fiscal.

El fiscal general José Gerez rubricó con el intendente Claudio Larraza el convenio para que el municipio difunda el aplicativo del código QR para denunciar los lugares de venta o los llamados kioscos narco. «Este plan busca difundir y comunicar a cada vecino y vecina que el Estado está presente y comprometido en la lucha contra el narcotráfico y el flagelo que generan las drogas en nuestra comunidad”, dijo Larraza.

Agregó que el municipio dispondrá de todos los recursos necesarios para garantizar el programa de difusión integral. Y apeló a que la población aporte datos e información para avanzar en la prevención y el combate del microtráfico.

El fiscal general Gerez, destacó que existe un compromiso por parte del gobierno provincial y celebró que Plaza Huincul se sume al programa.

«El gobernador Rolando Figueroa tomó la decisión histórica de que la provincia asumiera la competencia para establecer acciones concretas tendientes a investigar y juzgar delitos ligados al narcotráfico, al narcomenudeo, y esta herramienta es una acción super concreta», concluyó.

La firma la encabezaron el fiscal general José Gerez y el intendente Claudio Larraza. (Foto gentileza)

Siete denuncias diarias

Desde que en mayo pasado se implementó este dispositivo de denuncias anónimas, a través del Código QR se contabilizaron alrededor de 600, explicó el fiscal general. Solo en agosto este número quedó en el orden de las 240 y de ellas 140 son de Neuquén o la Confluencia. El resto se reparte en el interior provincial.

A diferencia del primer momento, la persona que ingrea al Código QR cada vez aporta datos más específicos. «Geolocalizan el punto, suben puntos de la vivienda y vehículos. Esto nos posibilida que la fiscalía los analice junto con otras purebas y evidencias para hacer trabajo con la división antinarcóticos para hacer observación y chequear que efectivamente sea un punto de venta», acotó Gerez.

Aclaró que la mera denuncia no basta para ordenar un allanamiento. Si es el punto de partida para analizar la veracidad, objetividad y disponer una tarea de investigación que hace la policía.

Por otra parte, el jefe de los fiscales recordó que desde la implementación hay más de 100 personas a quienes se le formularon cargos. «El 35 % están condenadas», concluyó. Finalmente, Gerez consideró que la población está «entusiasmada» por las denuncias, pero como son «muchos años que no se hizo nada» les pidió paciencia también.