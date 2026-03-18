En Río Colorado el intendente Diulio Minieri anunció la creación de un fondo para obras de asfalto

El intendente de Río Colorado, Diulio Minieri, realizó la apertura formal del trigésimo sexto período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante donde destacó el saneamiento de las cuentas municipales, anunció la creación de un fondo destinado a obras de asfalto y valoró las obras provinciales como el Plan Director de Cloacas y la reparación del techo del hospital local.

El jefe comunal indicó que «para un gobierno, la mirada debe centrarse en la relación entre el Estado y la sociedad; una relación dinámica, que cambia con el tiempo y que se construye permanentemente».

Anunció la creación de un fondo específico destinado a obras de asfalto y repavimentación que -dijo- «es una de las principales demandas de la comunidad». Permitirá reconstruir las calles en peor estado y apoyar los planes de asfalto que impulsan los vecinos en distintos barrios de la ciudad.

Complementando esa iniciativa, el municipio enviará al Concejo Deliberante una propuesta de fórmulas alternativas para el cálculo de deudas y planes de pago, con el objetivo de recuperar contribuyentes morosos y ensanchar la base de recaudación propia.

Sobre el Plan Director de Desagües Cloacales señaló que es «la obra más esperada» y resolverá la rotura crónica de colectores cloacales en la zona Centro, responsable del hundimiento de calles y la contaminación de napas freáticas; se extenderá a los barrios Buena Parada, Brunichón y sectores de los barrios Terminal y Villa Mitre, suma nueva infraestructura de tratamiento y un nuevo trazado de impulsión que evita la avenida San Martín, eliminando una fuente histórica de roturas en esa arteria.

Destacó también la reparación en el techo del hospital que resolverá la filtraciones que afectan zonas claves como la sala de rayos, el quirófano y la sala de espera. «Brindará mejores condiciones de trabajo al personal sanitario, protegerá equipamiento e insumos y restituirá la infraestructura necesaria para el pleno funcionamiento del nosocomio».

Minieri detalló que otras obras en marcha y proyectadas son la extensión de redes de cloacas, agua potable y gas en Villa Mitre, Barrio Antena, colonia Contín y la colonia ferroviaria; el equipamiento de plazas en Villa Mitre, colonia Juliá y Echarren y el Parque Laguna; y mejoras en la terminal de ómnibus, la refacción del museo histórico en Buena Parada, entre otras.