En Río Negro el pedido de aumento de Edersa suma rechazos

Distintas voces se alzaron en contra de la convocatoria del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) a una audiencia pública para el 27 de febrero, desde las 10, para conocer opiniones de los usuarios ante el pedido de la empresa Edersa para aumentar tarifas.

La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca pidió una postergación porque es «insuficiente el tiempo para analizar seriamente la propuesta de la empresa» mientras que el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) remarcó que se trata de «un trámite para legitimar aumentos ya decididos».

La entidad valletana envió una nota al titular del Epre, Juan Justo, para explicar que «consideramos insuficiente el tiempo para analizar seriamente la propuesta de la empresa, de la misma manera que consideramos imprescindible que el Defensor del Usuario concurra a las distintas sedes de las cámaras empresarias a fundamentar y explicar el pedido de la distribuidora para darle el marco de transparencia necesario a dicha audiencia».

La CAIC solicitó un «aplazamiento por 90 días» al considerar que «nuestros fundamentos son lo suficientemente sólidos para el pedido».

Para Delgado Sempé es «un trámite para legitimar aumentos ya decididos»

Por su parte, Delgado Sempé solicitó al EPRE la suspensión de la Audiencia Pública «por considerar que se intenta avanzar con un nuevo aumento tarifario sin el tiempo ni la transparencia necesarios».

«La audiencia define los índices y parámetros que van a regir los aumentos de los próximos cinco años. No se puede resolver algo tan sensible en apenas un mes y a las apuradas» agregó.

Además, el parlamentario cuestionó el rol del Defensor del Usuario porque «depende del propio EPRE: Eso es como poner al árbitro a jugar para un equipo» y pidió que «el defensor debe ser un abogado independiente, sin ningún lazo con el Estado ni con la empresa, que represente de verdad a los usuarios».

Por último, sostuvo que «una audiencia sin información, sin tiempo y sin participación real es solo un trámite para legitimar aumentos ya decididos» y añadió que «en Río Negro la energía es cada vez más cara y el salario cada vez más chico. No podemos seguir aceptando que Edersa imponga aumentos mientras la gente elige entre pagar la luz o comer».