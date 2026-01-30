El EPRE rechazó un pedido de aumento extraordinario de tarifa de Edersa

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) rechazó un aumento extraordinario que había solicitado Edersa a principios del año pasado. La novedad se publicó en el boletín oficial de Río Negro.

El pedido de Edersa de aumentar el VAD (Valor Agregado de Distribución) se vinculaba a la revisión de la estructura de costos en función del proceso inflacionario registrado a partir de marzo de 2024, justificó la firma.

El VAD es la remuneración que reciben las empresas distribuidoras por llevar electricidad desde las redes de transporte hasta los consumidores finales (hogares, industrias, comercios). Representa los costos de inversión, operación y mantenimiento.

El organismo regulador señaló: «El EPRE, en su resolución 02/26 indicó que se decidió rechazar parcialmente la solicitud de Revisión Tarifaria Extraordinaria formulada por la distribuidora Edersa y determinar con carácter definitivo el Valor Agregado de Distribución (VAD) para la tarifa que deberá aplicar la distribuidora Edersa, con vigencia para los consumos que se verifiquen a partir del 1° de enero de 2026 por un valor total de $/Mes 12.910.707.194, con fundamento en las antecedentes técnicos, fácticos y jurídicos consignados en el presente acto administrativo».

Edersa analiza presentar recursos administrativos

Trascendió que la empresa analizará la decisión y eventualmente interpondrá los recursos administrativos correspondientes.

El VAD, junto al precio mayorista de la energía y los impuestos, conforman el corazón de la tarifa eléctrica que se paga en la provincia.

El incremento del VAD que pedía la distribuidora implicaba que el valor que pagarían los usuarios tendría 13% de aumento. Cabe mencionar, que en la estructura de costos de la empresa también tuvieron fuerte impacto las severas tormentas en el Alto Valle del verano de 2025 y los incendios en la cordillera, principalmente en El Bolsón, que destruyeron parte de la red de distribución eléctrica.

Sin embargo, el EPRE desestimó el pedido y aseguró que las boletas no sufrirán incrementos en este ítem.

El titular del EPRE, Juan Justo, indicó a Diario RÍO NEGRO que en la valoración que se hizo del pedido de incremento del VAD por parte de Edersa no se encontraron justificaciones para otorgar un aumento total. Según indicó, se hicieron solo pequeños ajustes que no impactarán en la factura que pagan los usuarios.

El EPRE, por otra parte, convocó a una audiencia pública, previo a la definición de qué incremento define para los próximos cinco años, para 27 de febrero próximo, donde se escucharán las posturas sobre la propuesta de la empresa de distintos referentes y usuarios del servicio eléctrico.