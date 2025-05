En Río Negro el STJ rechazó canalizar un pedido de informes por la consultora de las licencias médicas

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el mandamiento de ejecución presentado por el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) que pretendía conocer las características del contrato firmado entre las empresas Horizonte y Dienst Consulting SA para el control de ausentismo de los estatales rionegrinos.

El Procurador General, Jorge Crespo, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional, y reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que «no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal» fundamentos que fueron compartidos por el Superior Tribunal de Justicia.

El dictamen sostuvo que «no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema», como así tampoco «la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa», condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción.

Además, subrayó que el legislador Berros «no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.

Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. «Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora».

El dictamen concluyó que «no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional».

Berros realizó la presentación en el STJ a principios de abril. Foto: archivo.

El pedido de los legisladores de Vamos con Todos

La presentación del presidente del bloque de legisladores de Vamos con Todos pretendía acceder al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa.

La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros SA; entregaran copia del contrato firmado con la empresa Dienst Consulting SA.

La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.