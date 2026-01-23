En Río Negro habrá alivio fiscal para productores afectados por heladas tardías: a quiénes beneficia

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARTRN) dispuso exenciones impositivas en las primeras cuotas de este año para productores de los departamentos de General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy afectados por heladas primaverales tardías, tormentas de granizo y lluvia.

La medida se tomó en el marco del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario decretado en Río Negro en diciembre pasado y confirmada esta semana por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

El beneficio es para las dos primeras cuotas de este año del Impuesto Inmobiliario correspondiente a inmuebles rurales y subrurales, y al Impuesto a los Automotores afectados a la actividad productiva. La exención será del 100% para los productores declarados en Desastre Agropecuario y del 50% para aquellos incluidos en el Estado de Emergencia Agropecuaria.

Para acceder los productores deberán estar inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con las declaraciones juradas al día y contar con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) vigente. La solicitud se debe realizar en las oficinas de la Agencia de Recaudación Tributaria o a través de la Oficina Virtual, ingresando con clave fiscal ARCA y adjuntando la documentación correspondiente.

Además, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo confeccionará el listado de los contribuyentes pasibles de acceder al beneficio y lo informará a la Agencia de Recaudación Tributaria, a fin de que, al momento de la presentación de la documentación por parte del productor, se pueda corroborar la validez de la misma.

Nación declaró la Emergencia Climática Agropecuaria

El Gobierno de Río Negro logró la declaración de la Emergencia Climática Agropecuaria Nacional para los departamentos El Cuy, Avellaneda, General Roca y Adolfo Alsina, tras una presentación realizada ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Esta solicitud al Gobierno Nacional se efectuó como continuidad de la declaración de emergencia provincial declarada en diciembre pasado.

La presentación se realizó ante la comisión dependiente de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y aprobada por unanimidad luego de una reunión solicitada por la Provincia, en la cual se expuso y documentó el impacto causado por las heladas tardías y las tormentas de granizo que afectaron gravemente a la producción frutihortícola de esas zonas.

El equipo técnico de Río Negro presentó la documentación exigida por el protocolo nacional, detallando las condiciones climáticas registradas, los tipos de producciones alcanzadas y el grado de daño provocado. Esa información permitió respaldar el pedido provincial y avanzar en la declaración formal de la emergencia climática agropecuaria por un año.

La decisión de Nación habilita ahora el acceso de los productores afectados a herramientas de alivio y asistencia, como prórrogas impositivas, facilidades crediticias y otros instrumentos previstos para estos casos, que resultan clave para sostener la actividad productiva y acompañar la recuperación.