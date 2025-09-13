En Río Negro garantizan contratos para residentes médicos

La medida se hará efectiva a partir de los salarios de septiembre. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobierno de Río Negro asumirá a partir de este mes el financiamiento exclusivo de los contratos de residencias médicas y no médicas.

Según se anunció oficialmente la medida alcanzará a los 39 nuevos ingresantes y a los 51 residentes que ya se encuentran en formación en los hospitales provinciales.

Se destacó que “la provincia garantiza y asegura la estabilidad laboral de cada residente ante el abandono del Gobierno Nacional”.

La decisión del Ministerio de Salud de Río Negro, incluye la incorporación de aportes y contribuciones,”lo que representa una mejora en los ingresos y responde a una demanda histórica del colectivo de residentes y del Comité de Residencias en Salud”.

La medida se hace efectiva a partir de los salarios de septiembre, que se cobran el próximo mes y el ministro Demetrio Thalasselis remarcó que “las residencias son la base de la sustentabilidad del sistema de salud, de la construcción del conocimiento y de las mejoras que buscamos en el sistema sanitario”.

El funcionarios afirmó que el Gobierno Provincial asume las políticas de promoción para la formación de trabajadores de la salud y destacó que “cumplimos nuevamente y estamos junto a nuestros profesionales en formación”,

El anuncio se realizó junto a la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra y los jefes y coordinadores de las residencias de la provincia.

A estos 90 cargos sostenidos desde el financiamiento provincial se suma la continuidad para los 38 residentes que se encuentran en formación con la modalidad de haberes Mixtos establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Los mismos firmaron un contrato que se encuentra vigente hasta la finalización de su formación, tal lo establece el artículo 12º, de la Resolución 2109/2025.

La provincia cuenta con 128 residentes en formación: 90 bajo el nuevo sistema de financiamiento provincial y 38 con financiamiento mixto.