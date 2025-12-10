En Río Negro, la Agencia de Turismo ya recibió más de 2.100 millones y el área estatal con renuncias

La Agencia de Turismo de Río Negro ya recibió algo más de 2.100 millones de la Provincia por su participación impositiva y el nuevo presupuesto prevé una asignación para su funcionamiento de 10.000 millones para el año próximo.

Mientras tanto, el área estatal de Turismo quedó acéfala por la renuncia de la subsecretaria Marisol Martínez, que lideraba ese organismo. Esa cartera figura en la estructura de Gobierno, a cargo del ministro Fabian Gatti.

Las funciones de la secretaría quedaron reducidas a las “competencias inherentes al poder de policía en materia de habilitaciones turísticas y fiscalizaciones”, mientras que la ATUR se hizo del resto de facultades y de tareas, con fondos de la participación automática de ingresos tributarios.

En junio, la Legislatura modificó la ley para permitir que la cartera estatal sea “soporte técnico, operativo y administrativo” de ATUR por un año.

La ley de creación de la Agencia se formalizó a fines del 2024 (ley 5777), pero la demora en su puesta en marcha determinó una posterior reforma legislativa en junio (ley 5791), donde se indicó que la estructura que continuará en el Estado actuará de “soporte técnico, operativo y administrativo” en el marco de “una coordinación institucional”con ATUR. Este período de transición se estableció en un año desde la sanción de la ley, es decir, concluirá en diciembre.

Según trascendió, Martínez presentó su dimisión, pero no hay precisiones de los motivos. Aluden a que la exfuncionaria decidió su salida frente a un área devaluada y hay quienes hablan de derivaciones por interferencias con ATUR.

Este organismo mixto -con mayoría privada- comenzó su constitución este año y, desde julio, tiene partidas del Estado provincial, a partir de un porcentaje de la percepción de Ingresos Brutos en las actividades relacionadas con la actividad turística.

La ley de la ATUR se sancionó a fines del 2024, pero recién en abril se conformó el directorio -con 14 miembros, cuatro representantes del Estado y el resto de los privados- y su efectiva puesta en marcha se demoró algo más hasta el nombramiento del director ejecutivo. Esa función recayó finalmente en Diego Piquín y eso ocurrió en agosto.

La subsecretaria de Turismo, Marisol Martínez presentó su renuncia. Foto: Gentileza.

El armado continúa con el equipo de segundos, mientras que el CEO entiende que se transita una “etapa fundacional”, enfocada en la consolidación del mecanismo administrativo para después avanzar con las tareas de marketing.

Simultáneamente, la ATUR atesora recursos por su participación en la recaudación tributaria. Estas asignaciones operaron a partir de julio y, hasta ahora, ese ente recibió de Hacienda algo más de 2.137 millones. Ese monto, según trascendió, contendría tres liquidaciones mensuales.

Las transferencias $ 2.137 Millones fueron enviados por Hacienda a la Agencia por el 45% de lo recaudado en Ingresos Brutos por las facturaciones vinculadas con el sector turístico.

El presupuesto del 2026 establece una partida de 10.000 millones. El artículo 29 de la ley enumera y fija el financiamiento de ATUR, otorgándole el “45% de lo recaudado” por la Provincia por ingresos brutos de «todas las actividades relacionadas con el turismo”.

La norma incluye un anexo donde enumera rubros alcanzados y concentrados en diferentes servicios de alojamiento, agencias de viajes, transportes turísticos, servicios profesionales y actividades vinculadas con el sector, y entre otros, gastronomía y ventas de artículos regionales.

Adicionalmente, la ley prevé “contribuciones del Estado nacional”, “aportes del sector privado a través de membresías o cualquier otra forma”, “ingresos derivados de la producción de eventos deportivos y/o culturales” y otros que “deriven de la gestión de la ATUR”.