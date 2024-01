En Río Negro, vencen contratos laborales de estatales y seguirán las revisiones

El informe gubernamental de diciembre registró en el Estado rionegrino a más de 4.400 empleados con regímenes provisorios, desde los habituales contratos anuales hasta anómalas inclusiones por horas cátedras.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció la revisión del cumplimiento laboral del personal comprendido para después resolver sobre su continuidad o no.

El 31 de diciembre, esos vínculos laborales vencieron y parte fue renovada por un año. Algunas carteras requirieron más plazo de análisis y, en esos casos, el mandatario ordenó una prórroga por un mes.

Esa tarea se concentra en Educación. Por eso, el ministerio requirió a los 15 consejos del envío de las planificaciones y, también, las nóminas de los porteros por establecimientos, agregando un aporte de “desenvolvimiento”. Esta información servirá al esclarecimiento frente a denuncias que no cumplen con sus tareas.

Hasta ayer no existía precisiones gubernamentales pero, seguramente, se formalizará otra prórroga de exploración, que se mantendría con períodos cortos, de uno o de tres meses.

Es cierto, también, que en enero se comprobaron bajas, pero el número -por ahora- se desconoce. No hay información oficial ni gremial. Las organizaciones sindicales no reportan despidos. Un dirigente gremial experimentado lo explica: “aprendimos que no aporta comunicar despidos y, en todo caso, se gestionan las reincorporaciones de los afiliados”.

En diciembre, el gobierno consignó a 4.404 agentes transitorios, repartidos en 3.509 contratados, 801 por horas cátedras; 88 contratos por medios (monotributistas que facturan) y seis que cobran con el viejo régimen de becas.

Casi la mitad cumplen tareas en Educación y, en su mayoría, son Personal de Servicio de Apoyo, es decir, porteros.

Números de agentes 4.404 Registros de diciembre del personal en “planta transitoria”. Existieron renovaciones y otros siguen en revisión.

Estatales con "horas cátedras" 801 Agentes cobran por “horas cátedras”, es un regimen laboral exclusivo para cumplir tareas docentes.

Educación registra 1.594 contratos y, además, otros 459 agentes que cobran horas cátedras, que es un régimen específico de los docentes.

Weretilneck nunca ocultó su malestar por esa cantidad de designaciones, cargando la responsabilidad al vínculo de la gestión anterior con el gremio ATE.

A un mes antes de su asunción, el hoy gobernador remarcaba que “entraron 1600 porteros y no hay clases”, en referencia a establecimientos que suspendía el dictado por ausencias de porteros. “Hay certificados psicológicos escandalosos”, remarcaba.

Fue en esa línea en su discurso legislativo, insistiendo que los agentes públicos deben servir a la sociedad. “El Estado -agregó- no necesita realizar más incorporaciones” porque “si todos cumplen y trabajan, podemos garantizar los derechos y las acciones de necesitan los rionegrinos”.

Con las distintas figuras, Educación suma 2053 y Salud concentra a 1072 (con hospitalarios y médicos residentes), seguidos por 260 de la cartera social (con 100 del SENAF y 71 de Deportes).

Entre otros, figura 161 en el DPA; 128 en el Ipross mientras que Cultura tiene 117, todos por horas cátedras.