En vivo | Adrián Ravier adelantó su conferencia de prensa: presenta un nuevo informe de gestión en la Casa Rosada

Luego de su debut del pasado 30 de junio, el nuevo vocero presidencial de Javier Milei, Adrián Ravier, reprogramó su conferencia de este martes en la Casa Rosada. El funcionario adelantó el horario del encuentro con los periodistas acreditados para evitar que se superponga con el partido de la Selección Argentina frente a Egipto.

Si bien la idea del nuevo equipo de Comunicación es que las conferencias se repitan semanalmente los martes a las 11, este 7 de julio se resolvió iniciarla a las 10.30 por el partido que iniciará a las 13.

No solo la conferencia de prensa sufrió cambios, sino también la agenda del Gobierno. Según trascendió, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había convocado un nuevo encuentro de la Mesa Política a las 13 pero luego la pospuso para las 17, después del partido.

Lo que dijo Adrián Ravier en su primera conferencia de prensa

Durante su conferencia debut, el funcionario se refirió a Manuel Adorni, habló sobre la asunción de Diego Santilli y además brindó detalles de los próximos planes del Gobierno, entre los que destacó el rumbo de la economía argentina.

No ahondó en el tema, pero Ravier reiteró una vez más el mismo mensaje oficialista al afirmar que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni renunció a su cargo por «cuestiones personales». Al mismo tiempo evitó pronunciarse respecto de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, tras aclarar que no es parte de su «rol como vocero hablar de detalles del caso».

En otro tramo de su conferencia, Ravier afirmó que el Gobierno inicia desde ahora una nueva etapa con el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. El vocero destacó que la relación entre el Gobierno y el PRO «es clave» para lograr en el Congreso las reformas estructurales que se busca, por ello considera que la figura de Santilli se va a destacar en este sentido por el rol que desempeñó antes de llegar a la Jefatura.

La conferencia de Adrián Ravier se extendió durante casi una hora donde habló sobre varios temas del Gobierno, pero sobre todo puntualizó sobre el rumbo de la economía. El vocero aseguró que el crecimiento registrado en los últimos meses «no es transitorio», sino que responde al equilibrio macroeconómico alcanzado por el Gobierno y destacó los récords históricos en la producción de hidrocarburos y en las exportaciones agroindustriales a los que considera son el «resultado de una gestión que es consciente del potencial que tiene Argentina si explota sus recursos naturales».

El funcionario aseguró que el crecimiento «está apoyado en el equilibrio monetario, fiscal y cambiario, en la apertura económica y en una reducción de la burocracia gracias a los procesos de desregulación. Hay una fortaleza que lleva a explicar esa expansión como algo que va a continuar», y destacó que “por primera vez en mucho tiempo vamos a mostrar tres años de expansión de la actividad económica de manera continua”.

Luego de esto puntualizó que la minería, la energía y la agroindustria constituyen tres de los principales motores del crecimiento. En ese contexto mencionó que el récord histórico de producción de hidrocarburos registrado en mayo de 903.700 barriles diarios, implicó un incremento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior.

A su vez, Ravier resaltó que en los primeros meses del año el país alcanzó un «nuevo récord histórico de exportaciones agroindustriales, con 53 millones de toneladas que llegaron a más de 130 destinos», mientras que las ventas de carne vacuna registraron un récord con un crecimiento del 46% en valor y del 11% en volumen.