Diputados debate la reforma laboral hoy jueves 19 de febrero: a qué hora se vota, cómo votarán y el minuto a minuto
"En medio del paro nacional de la CGT y con el transporte paralizado, el oficialismo aceptó retirar el recorte en las licencias por enfermedad para asegurar más de 130 votos en el recinto. El proyecto, que redefine indemnizaciones y vacaciones, sufrirá modificaciones y deberá regresar al Senado para su sanción definitiva el 27 de febrero.
En una jornada de alta intensidad política y bajo el impacto del paro nacional de la CGT, la Cámara de Diputados inicia este jueves el tratamiento de la reforma laboral.
El oficialismo llega al recinto con una estrategia de «realismo parlamentario»: para garantizarse una mayoría de más de 130 votos, el Ejecutivo aceptó a último momento eliminar el polémico recorte en las licencias médicas, el punto que había dinamitado el diálogo con los sectores dialoguistas y unificado el rechazo sindical.
Esta concesión clave desactiva el artículo que pretendía reducir al 50% el pago de haberes por enfermedad, manteniendo así el esquema actual del 100% de la remuneración.
Con este movimiento, el Gobierno blindó la aprobación general del proyecto que redefine las indemnizaciones y el régimen de vacaciones, aunque a un costo reglamentario: al modificar el texto original, la ley deberá volver al Senado para una segunda revisión antes de su sanción definitiva.
A qué hora empieza la votación en Diputados de la reforma laboral
El cambio clave: Marcha atrás con el Artículo 44
Cómo queda: Se mantiene la ley vigente. Los trabajadores seguirán percibiendo la totalidad de su salario cuando sufran una dolencia o accidente fuera del ámbito laboral.
El motivo: El oficialismo detectó que este artículo ponía en riesgo toda la ley, ya que varios bloques aliados se negaban a votar un recorte en los ingresos de personas con problemas de salud.
Los puntos clave que sí se votan
-Indemnizaciones: Se redefine la base de cálculo. Para el resarcimiento, ya no se contarán el aguinaldo, premios, ni bonificaciones. También se habilita el sistema de «Fondo de Cese» (estilo UOCRA) de implementación opcional por convenio.
-Vacaciones: Se permite el fraccionamiento de los días (mínimo 7 días) y la posibilidad de acordar períodos de descanso fuera de la temporada tradicional de verano.
–Blanqueo: Se establece una condonación de multas y deudas de seguridad social para empresas que regularicen empleados informales, extinguiendo además la acción penal.
El cronograma del «operativo retorno»
– Hoy: Media sanción de Diputados (con cambios).
– 27 de febrero: Sesión «exprés» en el Senado para ratificar las modificaciones de Diputados.
– 1 de marzo: El Presidente busca llegar a la Asamblea Legislativa con la ley ya convertida en realidad.
