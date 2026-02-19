Diputados debate la reforma laboral hoy jueves 19 de febrero: a qué hora se vota, cómo votarán y el minuto a minuto

En una jornada de alta intensidad política y bajo el impacto del paro nacional de la CGT, la Cámara de Diputados inicia este jueves el tratamiento de la reforma laboral.

El oficialismo llega al recinto con una estrategia de «realismo parlamentario»: para garantizarse una mayoría de más de 130 votos, el Ejecutivo aceptó a último momento eliminar el polémico recorte en las licencias médicas, el punto que había dinamitado el diálogo con los sectores dialoguistas y unificado el rechazo sindical.

Esta concesión clave desactiva el artículo que pretendía reducir al 50% el pago de haberes por enfermedad, manteniendo así el esquema actual del 100% de la remuneración.

Con este movimiento, el Gobierno blindó la aprobación general del proyecto que redefine las indemnizaciones y el régimen de vacaciones, aunque a un costo reglamentario: al modificar el texto original, la ley deberá volver al Senado para una segunda revisión antes de su sanción definitiva.