En vivo | Javier Milei da un discurso en Córdoba en la Bolsa de Comercio: «Argentina está ante una gran oportunidad»

El presidente Javier Milei retomó su agenda en el país este lunes tras regresar de España. Hoy se trasladó a Córdoba para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial. Está acompañado por Manuel Adorni y Karina Milei.

Se trata de su primera actividad en el país luego de participar en el Madrid Economic Forum 2026.

Javier Milei en Córdoba: «Ser el país más libre del mundo»

«Argentina está ante una gran oportunidad», expresó el presidente en el inicio de su mensaje. «Vamos a trabajar para ser el país más libre del mundo», dijo que es el mensaje que le dirige a sus ministros.

«La idea es crecer», señaló y dijo que es importante «no matar los rendimientos crecientes».

Agregó que las instituciones son importantes «para el crecimiento económico».

Javier Milei en Córdoba: cuándo fue su anterior visita

Milei está en la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El jefe de Estado estará acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública local tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

La última visita del presidente a la provincia mediterránea fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei, encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

Con Noticias Argentinas