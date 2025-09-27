Javier Milei reapareció este sábado con un discurso clave en la Feria del Turismo: «Vamos por el camino correcto»

El presidente Javier Milei retoma hoy sus actividades oficiales en el país, luego de su gira por los Estados Unidos, donde cosechó un fuerte respaldo político y financiero de Donald Trump con vistas a las próximas elecciones. Sin hacer referencia sobre su viaje o la agenda electoral, vio el futuro con optimismo: «Vamos por el camino correcto».

El mandatario tiene previsto asistir este mediodía a la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un evento que se desarrollará en el predio de La Rural de Buenos Aires. Esta será su primera actividad pública en la agenda doméstica después de su viaje a Nueva York, donde también intervino con un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Javier Milei en la Feria del Turismo: qué dijo al regresar de Estados Unidos

El presidente Milei dio un discurso escueto en la apertura de la Feria del Turismo. Sin ahondar en los resultados de su viaje a los Estados Unidos, la quita temporal de retenciones o las elecciones 2025 sostuvo que la gestión va por «el camino correcto».

«Somos conscientes de que esto recién empieza. Vinimos a hacer algo distinto a sembrar las bases de los cimientos a largo plazo», enfatizó.

Sostuvo que «el turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza a nivel mundial» por «la diversidad de ecosistemas» y su gastronomía. Aunque reconoció: «Aún tenemos mucho potencial sin ser explotado».



Señaló que todavía se necesita infraestructura, un entramado hotelero en cantidad y calidad y rutas. Destacó que su gobierno amplió la conectividad aérea y facilitó el ingreso de turistas extranjeros.



Y confió: «Una vez que terminemos con las reformas en la microeconomía el turismo se verá beneficiado. Vamos que se puede».

Javier Milei habló en la Feria de Turismo y retoma su agenda

Milei arribó al país el viernes a las 10:16 a través del aeropuerto Jorge Newbery, acompañado por la delegación oficial, para trasladarse inmediatamente a la residencia presidencial de Olivos.

La cita en Palermo, que se espera para el mediodía, marcará su reaparición pública y se concretará en un contexto de máxima expectativa por el rumbo político y económico del país.

La Feria, que reúne a referentes internacionales del sector turístico, se extenderá entre el 27 y el 30 de septiembre. La futura directora de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, una de las asistentes al foro, destacó en un medio local “los atractivos y el potencial turístico de la Argentina”.

Según la información oficial, se prevé que el presidente hable a las 12 horas. No se descarta que Milei pueda deslizar algún mensaje sobre la campaña electoral y los sucesos de la última semana, con relación al auxilio norteamericano y la mejora de los indicadores macroeconómicos.

El objetivo prioritario de la Casa Rosada es llegar con la mayor fortaleza posible a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, que renovarán la composición del Congreso, en un marco de oposición desafiante e incertidumbre cambiaria y financiera.